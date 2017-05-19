США в ОБСЄ: Росія воскрешає найгірші ексцеси своєї мерзенної радянської історії щодо переслідування кримських татар

Історія масової депортації татар в 1944 році «болюче відлунює сьогодні, коли Росія продовжує насильство та переслідування в Криму; надходять повідомлення про вбивства, зникнення, ув’язнення та катування тих, хто насмілиться говорити правду про окупацію українських територій Росією» - заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кейт Бернс.

За оцінками лідерів громади, з початку окупації близько 20 000 татар було змушено покинути Крим.

«Нас продовжують глибоко непокоїти нерозв’язані справи зникнень, на кшталт зникнення Ервіна Ібрагімова, кримінальне переслідування кримськотатарського Меджлісу, заборона кримськотатарської преси, продовження необґрунтованих переслідувань кримськотатарських лідерів Ільмі Умерова та Ахтема Чийгози і політично вмотивовані суди та вироки десяткам кримських татар, які протистоять російській окупації», заявила Бернс.

Санкції залишаться в силі до завершення окупації Криму і повернення контролю півострова до України

«Ми окремо зазначаємо, що російська окупаційна влада домагається більш жорсткого вироку для Руслана Зейтуллаєва в надуманій справі стосовно тероризму», - йдеться в заяві. «Жахає, що Росія воскрешає найгірші ексцеси своєї мерзенної радянської історії щодо переслідування кримськотатарського народу», - зазначила представниця США в ОБСЄ.

У своїй заяві тимчасово повірена в справах США підкреслила, що Крим залишається невід’ємною частиною України в межах її міжнародно визнаних кордонів і закликала країни-члени ОБСЄ продовжувати підтримувати принципи суверенності та територіальної цілісності, закладені в Гельсінській угоді. «Санкції залишаться в силі до завершення окупації Криму і повернення контролю півострова до України», заявила Бернс.

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