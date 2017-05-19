Ситуація на сході України розвивається за спадною спіраллю - ОБСЄ

Сполучені Штати шоковані зростанням кількості жертв серед цивільного населення на Донбасі. З початку року, 163 цивільні особи постраждали від конфлікту, включаючи 32 вбитими, йдеться в заяві тимчасово повіреної у справах США при ОБСЄ Кейт Бернс. Вона закликала Росію припинити напади на цивільних і безглузде насильство.

Ми закликаємо Росію припинити напади на цивільних і безглузде насильство

«Незважаючи на те, що існує мирний шлях – Мінські угоди, Росія не бажає визнавати свою роль у конфлікті, нехтуючи власними зобов’язаннями, розпалює конфлікт, використовуючи людей, гроші та зброю», - йдеться в заяві.

«Ситуація на сході України розвивається за спадною спіраллю», - заявили у звіті 11 травня голова Спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан та спеціальний представник голови місії ОБСЄ в Україні​ Мартін Сайдік.

Мовчання Росії означає, що вона, або виправдовує таку поведінки, або замішана в ній

«Раз-по-раз вони (Апакан та Сайдік - ГА) приїздять до Відня і закликають до припинення вогню, відведення важкої зброї та розведення сил.

На жаль, будь-які перспективи справжнього припинення вогню залишаються віддаленими; за останні сім днів, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала сотні вибухів в регіоні спостереження», - зазначається в заяві Кейт Бернс.

Сепаратисти продовжують перешкоджати діям спостережної місії ОБСЄ на Донбасі. «Ми закликаємо Росію до дій з припинення залякування та невиправданих обмежень, які створюють проросійські сепаратисти для місії ОБСЄ» - твітує представниця Великобританії при ОБСЄ Шаан Маклауд.

​Представник США Бернс також висловила жаль, що Росія відмовилась засудити події 5 травня, коли керовані Росією сепаратисти тримали спостерігачів ОБСЄ під прицілом і вчиняли дії з сексуальних домагань до спостерігача. «Мовчання Росії означає, що вона, або виправдовує таку поведінку, або замішана в ній», - відзначила Бернс.

Дивіться також: Коли можна буде заявляти про енергетичну незалежність Києва від Москви?