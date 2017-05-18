Держдепартамент США критикує рішення заборонити "ВКонтакте" та "Однокласники"

Державний департамент США на прохання "Голосу Америки" зробив наступну заяву відносно заборони в Україні ВК та "Однокласників".



"Немає сумніву, що підконтрольні Росії мас-медіа намагаються підірвати західні ЗМІ за допомогою фейкових новин та фальшивої інформації, включно з Україною, де Росія використовує і інші методи, аби підірвати уряд в Києві. Тим не менш, свобода слова - ключовий елемент здорової демократії, яка прописана в Конституції України. Ми закликаємо український уряд знайти шляхи захистити свої національні інтереси таким чином, щоб це не підривало конституційні принципи".

Відповідаючи на питання кореспондента "Голоса Америки" щодо можливої попередньої комунікації між США та Україною з приводу запровадження цього кроку, представник Держдепартамента сказав, що він не може коментувати "приватні дипломатичні розмови відносно цього окремого питання, але ми постійно залучені в дискусії з урядом України про важливість підтримки свободи слова".