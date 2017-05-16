Ось що про блокування "Вконтакте" пишуть західні оглядачі та журналісти

Коли вже Україна зрозуміє, що не можна відмежувати себе від Росії, копіюванням її репресивних практик?

Запровадження санкцій проти російських соціальних мереж в Україні активно коментують на Заході, наводячи аргументи, як за, так і проти підписаного у вівторок президентом указу.

Коментатори з кола журналістів та експертів загалом вказують на те, що "прикривши" "Вконтакте", офіційний Київ позбавляється не лише можливої загрози, але і середовища, в якому українці активно обмінювались інформацією, яка, серед іншого, дозволяла викривати перед усім світом агресивні дії Москви проти України.

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" назвала заборону російських соціальних мереж "грубим порушенням права на висловлювання думок", повідомляє впливове видання Financial Times.

Адріан Каратинцький назвав рішення "раціональним" з огляду на те, що "країна перебуває у стані війни з Росією"

Financial Times також наводить схвальну оцінку заборони з боку експерта аналітичного центру Atlantic Council Адріана Каратинцького, який назвав рішення "раціональним" з огляду на те, що "країна перебуває у стані війни з Росією, Росія проводить кібератаки проти України і очевидно, що на російських сайтах поширюється інформація".

Каратницький також відзначив, що інформація, отримана з російських соцмереж, дозволяє "створювати моделі політичних уподобань, політичного незадовлення", а це у свою чергу може бути використано для подальшої дестабілізації країни та втручання у майбутні вибори.

Як відомо, президент України Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо. Цей указ розміщено на сайті президента.

Ці сайти використовувалися для незаконного збору інформації, через мережі застосовувалася пропаганда. Зокрема через мережу «Вконтакте» застосовувався піратський контент

"Ці сайти використовувалися для незаконного збору інформації, через мережі застосовувалася пропаганда. Зокрема через мережу «Вконтакте» застосовувався піратський контент", - заявив у вівторок секретар РНБО Олександр Турчинов, - " Уже зараз я звертаюся до провайдерів, доки СБУ готує інформаційні листи, які прийдуть завтра - починайте вже сьогодні блокувати російський контент".

Подію прокоментував і Метью Шааф, директор напрямку України в міжнародній організації Freedom House.

"Загалом ми занепокоєні з приводу даного рішення. Я думаю це чергове зусилля заблокувати доступ до Інтернет-ресурсів і на жаль це стає тенденцією в Україні. Я думаю, що проблема у тому, що зрештою це обмежує доступ людей до інформації, новин, менше доступу до дискусій з приводу важливих політичних та соціальних питань", - заявив Шааф в екслюзивному коментарі Російській службі "Голосу Америки" (спілкувався Олександр Яневський - прим. ГА).

Шааф нагадав, що популярність мережі Facebook у великих містах не повинна затьмарювати той факт, що загалом в Україні значно більше людей використовують російські соцмережі

"У демократичному суспільстві дуже важливо, щоб кожен мав доступ до інформації про те, що відбувається та різних точок зору на події в Україні та решті світу, а також мав змогу брати участь у дисксуіях з приводу цих подій", - наголосив експерт.

При цьому Шааф нагадав, що популярність мережі Facebook у великих містах не повинна затьмарювати той факт, що загалом в Україні значно більше людей використовують російські соцмережі. На думку експерта, всі ці люди через їх заборону втратять доступ до інформації про дії уряду, новин та груп, через які громадяни взаємодіють між собою.

Ціла низка оглядачів сфокусувались на негативних для самої України наслідках санкцій проти російських соцмереж.

"Коли вже Україна зрозуміє, що не можна відмежувати себе від Росії, копіюванням її репресивних практик?", - твітує Кеннет Рот, виконавчий директор впливової міжнародної організації Human Rights Watch.

"Україна дала черговий залп у своєму змаганні з Росією за те, хто більше наробить біди. От, лише відповідь України виявилась менш компетентною, - коментує заходи офіційного Києва москвський кореспондент Financial Times Макс Седдон.

"Україна на зло Росії наробила чимало речей, які зашкодили їй самій, але це точно один із найбільш непродуманих кроків. Україна також заборонила РБК, видання, яке протягом останнього часу дуже добре інформувало про Крим та Донбас. Повний ідіотизм", - також пише Седдон.

"Був би я Україною, я би роздавав у Східній Україні смартфони безплатно, а не блокував соцмережі", - твітує Еліотт Гіґґінс, засоновник проекту BellingCat, який відіграв провідну роль у викритті фактів російської військової присутності в Україні та російського походження ракетного комплексу БУК, який збив "Боїнг" Малайзійських авіаліній над Україною.

Дослідник також нагадав, що саме пости у "Вконтакте" місцевих мешканців служать доказовою базою присутності там російських військ.

"Це величезне джерело інформації про російську присутність в Україні, тому що місцеві мешканці поширюють інформацію "Вконтакте", - твітує Гіґґінс.

"Деякі наводять аргументи, що у "Вконтакте" поширювався сепаратизм. Це правда. Бо в Україні у "Вконтакте" поширювали все. Це провідна соцмережа у країні", - пише Ендрю Рот, москвоський кореспондент The Washington Post.

Інший співробітник проекту BellingCat та проекту Digital Forensic Research Lab (здійснює збір та аналіз чутливої інформації щодо Росії у соціальних мережах - прим. ГА), який підтримує впливовий аналітичний центр Atlantic Council, Арік Толер також вирішив сфокусувати увагу на позитиві, який Україна та зокрема мешканці окупованих територій, отримують від "Вконтакте".

"VK дуже активно використовують цивільні, які живуть на Донбасі. За допомогою соціальної мережі збирають інформацію, дізнаються про гуманітарну допомогу, спілкуються з родичами. А цього тижня через VK збирали гроші на допомогу двом сиротами, чиї родини загинули при обстрілі Авдіївки. Не буде їм більше VK! А групи у VK часто є найкращим джерелом інформації для цивільних, які живуть у близькості до фронту. Тепер цього немає. Молодець Порошенко. У VK люди також діляться свідченнями про те, що відбувається на фронті. При цьому вказують точний час подій. Більше цього не буде", - пише дослідник.

Толер також відзначає, що перехід з VK на Facebook може зайняти багато часу.

"Мало хто використовує Facebook на сході, а от у "Вконтакте" та "Одноклассниках" вже сформовано величезні спільноти. Якщо міграція користувачів і відбудеться, вона буде повільною", - пише експерт.

У коментарі для Російської служби "Голосу Америки" Микола Капітоненко, директор неурядової української організації "Центр дослідження міжнародних відносин" назвав підписання указу зрозумілим з точки зору безпеки.

"Нарешті ми звернули увагу на кібернетичну складову безпеки... Це правильний акцент на перспективу", - відзначив

При цьому він наголосив, що самі методи ухвалення того рішення нагадують російські.

"Саме таке оформлення рішення, без ухвали суду, уподібнює нас до самої Росії, яка теж блокує українські сайти. Ми таким чином десь слідуємо за логікою Кремля, що мабуть не добре. Інший аспект, який мене непокоїть, це те, що конфлікт, який ми маємо на порядку денному вже 3 роки не передбачає простих рішень. Будь-які прості рішення - чи приєднатись до НАТО, чи попросити військову чи фінансову домопомогу США, чи блокувати якійсь сайти - вони, як правило, є поганими. На мій погляд, хороших простих рішень не залишилось", - заявив Капітоненко.

На Заході ж загальний тон коментарів про президентський указ негативний.

"Це ще одна ознака авторитаризму", - твітує про заборону "Вконтакте", Odnoklasniki та Yandex Іван Качановський, канадський історик, який досліджує події Революції гідності.

Ту ж думку висловив і український народний депутат, журналіст-розслідувач Сергій Лещенко.

"Рішення Порошенка закрити соцмережі - це підготовка до виборів президента 2019-го року. Це все закінчиться погано - далі буде полювання на відьом", - цей твіт Лещенка зараз активно поширюється західними коментаторами.

Інший український нардеп-реформатор Мустафа Найєм загалом підтримав санкції, але розкритикував заборону російських соцмереж.

"Я однозначно за санкції - ворога необхідно відрізати незважаючи на докори спостерігачів... І щодо соцмереж - я мало розумію, навіщо було так бездумно випалювати російських "Однокласників" та "Вконтакте"... Притомних аргументів я поки що не почув від жодної офіційної особи", - писав Найєм у Facebook.

Але деякі оглядачі побачили у забороні "Вконтакте" в Україні позитив для ... російських громадян, які потерпають через запроваджені Кремлем обмеження доступу до інформації.

"Рішення України заборонити титанів RuNet може бути хорошою новиною для росіян, адже офіційна Москва тепер несподівано стала активно рекламувати технології, які дозволяють обходити блокування", - міркує Кевін Ротрок, веб-редактор англомовного видання The Moscow Times.

А відомий американський журналіст Дейдвід Герценгорн, який тривалий час працював у New York Times, а нині є головним кореспондентом у Брюсселі видання Politico, відзначив, що відмова від "Вконтакте" легко дається українській владі тому, що остання ... віддає перевагу Facebook, як засобу поширення інформації.

"Facebook - це середовище, яке використовується для поширення заяв МВС та інформації про АТО. Саме тут більшість журналістів знаходять офіційні повідомлення від влади", - твітує журналіст.

А як ставитесь до санкцій проти російських соцмереж особисто Ви? Беріть участь у нерепрезентативному опитуванні Української служби "Голосу Америки" у Twitter.



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