В Україні заблокують доступ до «Яндексу», «ВКонтакте» і «Однокласників» - указ Порошенка

Президент Петро Порошенко розширив список санкцій проти російських фізичних осіб і організацій



Україна запровадила санкції проти найбільшої російської інтернет-компанії «Яндекс» і інших популярних російських веб-сервісів, включаючи соціальні мережі «ВКонтакте» і «Однокласники», а також компанію Mail.Ru Group.



Про це повідомили у вівторок в адміністрації президента Петра Порошенка.



Згідно з президентським указом, українським інтернет-провайдерам заборонено надавати доступ до вказаних російських сайтів з дня його опублікування.



Крім того, Порошенко затвердив розширений список російських фізичних осіб і організацій щодо яких Київ ввів санкції у зв'язку з російською анексією українського Криму в 2014 році і збройною підтримкою проросійських сепаратистів. Тепер до цього списку входять понад 1 200 осіб, а також понад 400 юридичних осіб.

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