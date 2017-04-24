У Держдепі закликають Росію вплинути на сепаратистів при розслідуванні загибелі співробітника ОБСЄ на Донбасі

Про це йдеться в заяві в.о. речника Державного департаменту США Марка Тонера, опублікованій на сайті відомства

У Державному департаменті США «шоковані і засмучені» загибеллю американця-медика, який входив до складу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Автомобіль СММ підірвався після того, як наїхав на міну в контрольованій проросійськими сепаратистами території на сході України.

Про це йдеться в заяві в.о. речника Державного департаменту США Марка Тонера, опублікованій на сайті відомства.

«Цей випадок загибелі співробітника підкреслює дедалі небезпечніші умови, в яких працюють ці мужні спостерігачі, включаючи обмеження доступу, загрози і цькування, - заявив Марк Тонер, в.о. речника Держдепартаменту. - Сполучені Штати закликають Росію використовувати свій вплив на сепаратистів, щоб вони дозволили ОБСЄ провести повне, прозоре і своєчасне розслідування» обставин цього інциденту.



Як підкреслив Тонер, з моменту свого створення в 2014 році СММ ОБСЄ «відіграє життєво важливу роль в сфері моніторингу виконання Мінських угод, спрямованих на встановлення миру в Східній Україні.



«Цей інцидент чітко свідчить про необхідність негайного виконання всіма сторонами - і особливо очоленими Росією силами сепаратистів, - своїх зобов'язань в рамках Мінських угод», - підкреслив в.о. речника Держдепартаменту.

Сполучені Штати повністю підтримують мужніх спостерігачів СММ ОБСЄ і різко засуджують всі ворожі дії і залякування, скеровані проти них. Спостерігачі мають мати безпечний, повний і необмежений доступ до всіх районів зони конфлікту.

Сполучені Штати знову закликають Росію використати свій вплив на сепаратистів і зробити перший крок у напрямку миру в Східній Україні та забезпечити наявне і невідворотне покращення стану безпеки в регіоні, - йдеться в заяві в.о. речника Державного департаменту США Марка Тонера.

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