Вибух замінованого автомобіля уразив автоколону із сирійськими біженцями, є загиблі

Згідно з повідомленнями, у районі сирійського міста Алеппо загинули десятки людей і чимало були поранені. Вибух спричинив нападник-смертник, який підірвав машину біля автоколони, що перевозила тисячі евакуйованих осіб.

Базована у Великобританії правозахисна організація Syrian Observatory for Human Rights повідомила, що вибух уразив автоколону з переважно шиїтськими мешканцями. Вони були в дорозі до Алеппо із двох сіл Фуа і Кафрая після досягнення угоди про евакуацію.

Сирійське телебачення повідомило, що вибух стався в містечку Рашидин. Syrian Observatory for Human Rights заявило, що від вибуху замінованого автомобіля загинули 22 особи, але інші джерела заявили, що жерт було більше.

Тисячі сирійці, що залишають свої оточені села і містечка, були зупинені на окраїнах Алеппо, де вони провели весь день з часу залишення своїх домівок.

Дороги були заблоковані повстанськими силами, які сказали, що угода про евакуацію, досягнута за посередництвом Ірану і Катару, не дотримується.

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