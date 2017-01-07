Жертвами вибуху замінованого автомобіля неподалік сирійсько-турецького кордону стали десятки людей

В суботу неподалік кордону між Сирією і Туреччиною вибухнула замінована машина. Згідно з повідомленнями медичної служби і працівників благодійних організацій, загинуло щонайменше 40 людей.

Базована у Великобританії організація Syrian Observatory for Human Rights повідомила, що вибух стався на велелюдному ринку в місті Азаз, яке перербуває під контролем повстанських сил. Вибух, можливо, спричинила необережність біля паливної автоцистерни. Syrian Observatory також повідомила, що серед загиблих було шестеро бійців опозиційних сил.

На приватному відеозаписі видно хмари чорного диму над охопленим хаосом ринком, розкинуті довкола тіла загиблих. Чути також стрілянину. В результаті вибуху були пошкоджені урядовий будинок і будинок суду.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за вибух, який стався під час нетривкого припинення вогню по всій країні.

До цього вибуху був ряд порушень припинення вогню включно із вибухом меншого замінованого автомобіля в контрольованому урядовими військами місті Джаблех на початку цього тижня. У цьому вибуху загинуло 14 людей.

Минуло тижня урядові сили інтенсифікували свою наступальну операцію неподалік Дамаска. У відповідь на це коаліція повстанських сил заявила, що вона припинить свою участь у попередніх мирних переговорах, запланованих на другу половину цього місяця.

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