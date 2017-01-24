Трамп оголосив день своєї інавгурації "Днем патріотичної відданості"

Президент США Дональд Трамп у понеділок підписав прокламацію, якою оголосив 20-те січня 2017-го року, день своєї інавгурації, "Днем патріотичної відданості".

Крок Трампа є частиною традиції президентів, які вперше заступають на посаду. Барак Обама у 2009-му оголосив день своєї інавгурації "Днем оновлення та примирення", а Буш у 2001 оголосив день своєї інавгурації "Днем національної молитви та подяки".

Відповідно до тексту прокламації президента США Дональда Трампа, 20 січня 2017 року оголошується "Днем патріотичної відданості" для того, щоб "посилити наші зв'язки один з одним та з нашою країною - та щоб оновити забов'зання уряду працювати на благо народу".

"Нова національна гордість збурює американську душу та надихає американське серце. Ми - єдиний народ, об'єднаний спільною долею та метою, яку ми усі поділяємо. Свобода є правом даним усім американцям від народження, і щоб захистити цю свободу ми маємо зберігати віру у наші священі цінності та спадщину", - йдеться у тексті прокламації.

Немає більш величної нації, ніж громадянство США, і доки ми віримо у себе, та нашу країну, для нас немає недосяжених цілей

"Немає більш величної нації, ніж громадянство США, і доки ми віримо у себе, та нашу країну, для нас немає недосяжених цілей", - твердить документ.

Критки президента залишились незадоволеними його рішенням.

"День Патріотичної відданості Трампа нагадує День верховного правителя у КНДР. "Патріотизм" для нього означає вірність йому особисто", - твітує колишній кандидат у президенти США МакМаллін.

"Це не просто его. Це зловісніше, та небезпечніше. Сміх тут не зарадить", - твітує кінорежисер Ава Дювернай.

Інші відзначили, що приписування особливого значення дню власної інавгурації будь-яким президентом викликає запитання.

"Коли Обама це зробив, було моторошно. Ту саму реакцію викликає і рішення Трампа. Не треба нав'язувати патріотизм", - пише Моллі Гемінгвей, редактор видання The Federalist.

Ідеї народовладдя та повернення контролю над державою звичайним громадянам, забутим верхівкою країни, грали значну роль у виборчій кампанії Дональда Трампа. Він також озвучив їх у своїй інавгуарційній промові.

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