Переграти Путіна Трамп може завдяки ... Кадирову - американський оглядач

Новообраний президент США Дональд Трамп здатен переграти президента Росії Путіна на міжнародній арені, вміло використовуючи проти Москви низку потенційно вибухонебезпечних для неї ситуацій, як у самій Росії так і на міжнародній арені. Про це на сторінках впливового американського видання The Hill у вівторок пише Бар Маркой (Bart Marcois), колишній високопосадовець адміністрації Джорджа Буша.

Росіяни пишаються тим, що нікому не платили данину з часу відходу Золотої Орди у 15 сторіччі. Але Путін платить данину чеченцям та дагестанцям у формі субсидій та податкової політики, бо боїться їх

«Експерти у царині зовнішньої політики люблять вказувати, що росіяни грають у шахи, а уряд США - у покер. Але у яку гру не сів би грати з Путіним Трамп, на його боці більше переваг, ніж про це кажуть», - пише експерт.

Маркой перерахував наступні «карти», які може використати у грі із Путіним майбутній президент США:

- АФГАНІСТАН

«Якщо війська НАТО перестануть воювати із Талібаном в Афганістані, радикальні вахабісти сунуть на північ та переберуть контроль над населенням та ресурсами середньоазійських країн - сусідів Росії»

- КАДИРОВ

Народжуваність серед етнічних росіян щороку знмешується майже на мільйон, а народжуваність серед мусульман Росії у самій лише Чечні складає понад 500 000 на рік

Особливі параметри відносин Москви із Грозним уже викликали заперечення з боку російських спецслужб та є постійним джерелом напруги у російському суспільстві. Чечня існує за власними законами та культурними нормами, які не узгоджуються з рештою Росії, вважає оглядач.

«Контроль Кадирова (над переважно мусульманскими республіками Росії - прим. ГА) є таким, що ісламські республіки стали забороненими зонами для етнічних росіян та російської поліції, і значно випередили "мусульманські гетто" у європейських містах, про які так любить говорити російське телебачення. Окрім того, Кадиров відновив полігамію, яка заборонена у Росії офіційно, але від недавна толерується серед громадян-мусульман; заборонив виробництво алкоголю; наказав жінкам носити хіджаб», - пише автор статті

«Водночас Кадиров хизується своєю силою по всій Росії», - пише Маркой про голосні конфлікти за участі наближених до Кадирова осіб.

Трамп багаторазово демонстрував, що є майстерним гравцем: він переміг еліту обох американських політичних партій, зміг обійти ЗМІ, та на кожному кроці втер носа культурній та інтелектуальній еліті США.

«Домінування Чечні виходить за межі культури та безпеки і поширюється на податакову та бюджетну політику. Іде масоване перекачування багатства з федерального бюджету до Чечні через фонди розвитку. Росіяни пишаються тим, що нікому не платили данину з часу відходу Золотої Орди у 15 сторіччі. Але Путін платить данину чеченцям та дагестанцям у формі субсидій та податкової політики, бо боїться їх».

- РОЗМИВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ РОСІЯН

«Народжуваність серед етнічних росіян щороку зменшується майже на мільйон, а народжуваність серед мусульман Росії у самій лише Чечні складає понад 500 000 на рік. Московська кафедральна мечеть ... розрахована на 10 000 віруючих, але навіть це - лише 20-та частина вірних, які минулого року заполонили вулиці Москви на свято Курбан Байрам», - пише оглядач.

Маркой наголошує, що Трамп уже довів свою здатність перемагати супротивників, які перебувають у кращих за нього умовах. На його думку, це проявить себе і в тому, як розгортатимуться відносини США - Росія.

У колах наближених до Трампа послідовно наголошують, що будь-які угоди з Росією, які можуть зачіпати Україну, будуть укладатись передусім в інтересах США

«Трамп багаторазово демонстрував, що є майстерним гравцем: він переміг еліту обох американських політичних партій (республіканський істеблішмент у більшості відмежувався від Трампа у ході виборів президента у США - прим. ГА), зміг обійти ЗМІ, та на кожному кроці втер носа культурній та інтелектуальній еліті США. Натомість для Путіна існують обмеження. Він теж майстерний гравець, але його позиція має системні слабкості: його стримує демографічна ситуація у Росії: він просто не має тих карт, які має Трамп», - пише Маркой.

Умови домовленостей між Трампом та Путіним є ключовою темою у спекуляціях довкола можливих параметрів співпраці новообраного президента США та президента Росії.

Важко уявити сценарій послаблення санкцій проти Росії, який би був вигідний США

Суть стосунків між США та Росією може змінитись лише у тому випадку, якщо Москва здатна буде запропонувати Вашингтону певний вигідний для Америки обмін. Про це на початку січня писав експерт американського аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні.

Пізніше Дональд Трамп допустив в інтерв'ю одному з видань, що допускає зняття з Росії санкцій, накладених через анексію Криму в обмін на угоду щодо скорочення ядерних арсеналів країн.

У колах наближених до Трампа послідовно наголошують, що будь-які угоди з Росією, які можуть зачіпати Україну, будуть укладатись передусім в інтересах США. На тому, що нині важко уявити сценарій послаблення санкцій проти Росії, який би був вигідний США, раніше наголошував екс-посол США в Україні Пайфер.

Трамп може вирішити зняти санкції з Росії та визнати анексію Криму. Ці кроки покращать відносини із Росією, але що він за це виторгує для США?

«Почнемо з України? Трамп може вирішити зняти санкції з Росії та визнати анексію Криму. Ці кроки покращать відносини із Росією, але що він за це виторгує для США?» -, наголошує Пайфер.

«Путін та інші російські посадовці не говорили нічого, що дозволило б думати, що вони готові дати США щось, що виправдало б дії Трампа», - заявляв екс-посол США в Україні.

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