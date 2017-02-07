Президента Трампа очікують у Європі у травні

Президент Дональд Трамп зобов’язався активно підтримувати НАТО, хоча раніше не раз критикував Північноатлантичний альянс і називав його застарілим.

Ми рішуче підтримуємо НАТО... Ми лише закликаємо усіх членів НАТО робити свій повний і відповідний фінансовий внесок в Альянс ...

У заяві НАТО після телефонної розмови американського президента з генеральним секретарем організації Єнсом Столтенберґом у неділю сказано, що сторони "підтвердили важливість Альянсу у важкі часи".

"Генеральний секретар і президент Трамп очікують зустрічі на наступному саміті НАТО у Брюсселі наприкінці травня", - йдеться у заяві. Однією з ключових тем переговорів буде питання війни в Україні.

У понеділок на зустрічі в штаб-квартирі Центрального командування США Дональд Трамп заявив: "Ми рішуче підтримуємо НАТО... Ми лише закликаємо усіх членів НАТО робити свій повний і відповідний фінансовий внесок в Альянс, що багато з них не робили. Чимало з них навіть не були близько до цього. І вони мусять це робити".

Лише п’ять з 28-ми країн НАТО виконують вимогу про виділення 2% ВВП на оборону.

Лондон

Дата оголошеного державного візиту президента Трампа у Велику Британію не підтверджена, але вона може відбутися у межах європейського турне цього літа.

20-го лютого британський парламент проведе дебати у відповідь на електронну петицію, яка зібрала 1,8 мільйонів підписів із закликом скасувати візит через рішення новообраного американського президента обмежити в’їзд у США біженцям і громадянам семи переважно мусульманських країн.

Інша петиція - на підтримку державного візиту Дональда Трампа зібрала близько 300 тисяч підписів.

Але уряд Терези Мей заявив, що візит відбудеться попри незгоду з деякими діями і заявами президента США.

Головну церемоніальну роль під час державного візиту виконуватиме королева Єлизавета Друга, якій цього року виповнюється 91.

Однин із можливих елементів візиту - виступ президента Трампа в британському парламенті став приводом для запеклих політичних суперечок у Лондоні.

Спікер Палати громад Джон Берков заявив, що заперечує проти такого виступу з огляду на принципи "незгоди з расизмом і сексизмом".

Представники урядової Консервативної партії засудили висловлювання спікера, вказавши, що він таким чином порушує свої зобов’язання бути неупередженим.

Але опозиційні лейбористи, а також депутати від Шотландської національної партії і деякі інші також гостро критикують висловлювання і дії президента Трампа.

Тимчасом британська преса, посилаючись на неназвані джерела в адміністрації американського президента, повідомляє, що виступ у парламенті в Лондоні Дональда Трампа не цікавив.

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