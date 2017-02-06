У ЄС виступили на підтримку продовження санкцій проти Росії через її дії в Україні

«Євросоюз ніколи не визнає анексії Криму» - Федеріка Моґеріні

На засіданні Ради міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу у понеділок у Брюсселі представники ЄС пообіцяли продовжувати санкції проти Росії за дестабілізацію нею розтерзаної війною України, незважаючи на невизначеність президента США Дональда Трампа щодо його відносин з Москвою.

Сповнені рішучості довше не чекати на чітку позицію Вашингтона, міністри закордонних справ ЄС заявили, що економічні санкції повинні зберігатися до виконання президентом Росії Володимиром Путіним його обіцянки сприяти перемир’ю на Донбасі і запевнити виведення важкої зброї з прикордонних районів.

Як повідомляє видання The New York Times, високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні наголосила, що ЄС ніколи не визнає анексії Кримського півострова Росією і наполягала, що всім сторонам необхідно дотримуватися Мінських мирних домовленостей.

«Я не можу сказати, яку позицію в цьому питанні займає адміністрація США, але можу заявити про позицію європейців», - сказала вона.

Протягом останнього тижня бої в Східній Україні посилилися, забравши життя щонайменше 36 осіб, включно з цивільними. Десятки людей отримали поранення. Від часу спалаху війни у 2014 році загинуло понад 9 800 людей.

У липні 2014 року ЄС запровадив низку економічних санкцій проти Росії, які включають економічні та дипломатичні заходи – скасування зустрічей на високому рівні, заборони на подорожування та замороження активів людей, пов’язаних з анексією Криму чи звинувачених у порушенні територіальної цілісності України.

У грудні минулого року чинність деяких із цих заходів продовжено до 31 липня.

«Великобританія наполегливо вказуватиме на відсутність будь-яких причин для пом’якшення санкцій, і на наявність низки причин для збереження тиску на Росію», - заявив британський міністр закордонних справ Борис Джонсон.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус назвав події в Східній Україні «вельми небередбачуваними».

«Ситуація там у любий час може вибухнути. Санкції, м’яко кажучи, необхідно зберегти. Ми не бачимо жодних причин для скасування нашого перегляду. Ми не бачимо жодного покращення ситуації», - сказав Лінкявічус.

Під час передвиборчої кампанії країн-членів ЄС непокоїло переважно сприятливе ставлення Дональда Трампа до Путіна. Він неодноразово хвалив Путіна і давав зрозуміти, що за його президентства американсько-російські відносини можуть покращитися. Це – навіть після того, як розвідувальні агентства США прийшли до висновку, що Росія втручалася у передвиборчу кампанії 2016 року з метою допомогти Трампу перемогти демократку Гілларі Клінтон.

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен сказав, що його дещо заспокоїли висловлювання нового постійного представника США при ООН Ніккі Гейлі, яка говорила про збереження проти Росії санкцій стосовно анексії нею Криму.

Якщо американці змінять свій курс – я не думаю, що вони це зроблять – але тоді ЄС буде змушений відігравати сильнішу роль», - заявив глава МЗС Данії.

Минуле показало, попередив він, що коли утворюється вакуум завжди знаходиться хтось, хто цю порожнечу заповнить.

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