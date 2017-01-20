Прийоми Порошенка, які давали результат з Обамою, не пройдуть з Трампом - американський професор

Риторика не підкріплена конкретними кроками спрямованими на досягнення миру на сході України, може налаштувати нову адміністрацію США проти офіційного Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив професор Бейлорського університету (США) Сергій Куделя.

"Трамп розглядає Україну, як проблему, а не стратегічноо важливий ресурс", - відзначив Куделя.

"Прийоми президента України Петра Порошенка, який зазвичай звинувачує інших у проблемах мирного процесу в Україні, більше не працюватимуть. Патріотична риторика та биття себе у груди, які працювали з Обамою, з Трампом - лише зашкодять", - відзначив Куделя.

Раніше президент України Петро Порошенко привітав Дональда Трампа з інавгурацією.

"Україна вітає Дональда Трампа з інавгурацією, як 45-го президента США. Ми бажаємо йому успіху у втіленні шляхетної мети вести за собою вільний світ", йдеться у твіті Порошенка.

На думку політолога, тактичне зволікання України із втіленням Мінських угод, яке раніше дозволяло Україні "так-сяк рухатись", у новій ситуації - "штовхне її у прірву".

"Прив'язка безпеки України до сподівання врешті вступити до НАТО відтепер чиста утопія, яку Україна більше не може собі дозволити", - вважає Куделя.

Стихання сирен Обами - це нагода принципово та чесно оцінити реальне провалля, яке розділяє амбітні цілі України та слабкі засоби їх досягнення

Експерт також відзначив, що обіцянки влади України "відновити Україну у кордонах, які існували до Майдану" можна вважати політично вигідною фантазією, а не стратегією, відповідно до якої можна здійснювати реальні кроки.

"Стихання сирен Обами - це нагода принципово та чесно оцінити реальне провалля, яке розділяє амбітні цілі України та слабкі засоби їх досягнення. Замість надалі викривати Росію, Україні варто першою пропонувати незвичні, але реалістичні ідеї завершення конфлікту, навіть, якщо вони будуть суперечити консенсусу місцевих еліт. В протилежному випадку, вже незабаром перед Україною постане значно більш неприємна пропозиція щодо її подальших дій, від якої вона не зможе дозволити собі відмовитись", - написав Куделя.

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