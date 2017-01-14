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ВАЖЛИВО: У Сенаті пообіцяли дійти до кінця з рослідуванням втручання Росії у вибори

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Сенатський комітет з питань розвідки заявив у п'ятницю про початок двопартійного розслідування з приводу кібервтручання Росії у вибори у США.

Ми проведемо розслідування оперативно і доберемося до правди
Заява

Законодавці серед іншого розглянуть "розвіддані щодо зв'язків Росії та осіб пов'язаних із політичними кампаніями".

"Комітет до кінця пройде шлях, яким його поведе розслідування. Ми проведемо розслідування оперативно і доберемося до правди. При нагоді, Комітет проводитиме відкриті слухання з метою інформування громадськості про перебіг розслідування. Водночас переважна частина роботи вестиметься за зачиненими дверима, бо ми відповідально ставимося до нашого забов'язання захищати джерела та методи", - йдеться у заяві поширеній комітетом.

Раніше сенатор-демократ Тім Кейн, колишній кандидат у віце-президенти США від Демократичної партії натякав, що сподівається, що Сенатське розслідування щодо обставин російського втручання у вибори у США завершиться імічментом Трампа, подібно до того, як розслідування законодавцями обставин Вотерґейту призвело до відставки президента США Ричарда Ніксона у 1974 році.

Головою Сенатського комітету з питань розвідки є республіканець Ричард Бурр (Richard Burr), віце-головою - сенатор-демократ Марк Ворнер.

Бурр у своєму Twitter вітав Трампа з обранням президентом та писав, що "нетерпляче чекає нагоди разом працювати над розбудовою майбутнього для дітей на онуків".

Він також вітав рішення Трампа призначити головою Дирекції національної розвідки США колишнього сенатора-республіканця Дена Коутса.

Натомість Ворнер відкрито критикував Трампа за його позицію з приводу висновків американської розвідки про втручання у вибори у США на його боці.

"Незгода новообраного президента США з розвідкою підриває безпеку нашої країни", - твітував Ворнер 11-го січня.

При цьому Ворнер також вітав висунення Дена Коутса на посаду Директора національної розвідки США.

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