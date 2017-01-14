ВАЖЛИВО: У Сенаті пообіцяли дійти до кінця з рослідуванням втручання Росії у вибори

Сенатський комітет з питань розвідки заявив у п'ятницю про початок двопартійного розслідування з приводу кібервтручання Росії у вибори у США.

Ми проведемо розслідування оперативно і доберемося до правди

Законодавці серед іншого розглянуть "розвіддані щодо зв'язків Росії та осіб пов'язаних із політичними кампаніями".

"Комітет до кінця пройде шлях, яким його поведе розслідування. Ми проведемо розслідування оперативно і доберемося до правди. При нагоді, Комітет проводитиме відкриті слухання з метою інформування громадськості про перебіг розслідування. Водночас переважна частина роботи вестиметься за зачиненими дверима, бо ми відповідально ставимося до нашого забов'язання захищати джерела та методи", - йдеться у заяві поширеній комітетом.

Раніше сенатор-демократ Тім Кейн, колишній кандидат у віце-президенти США від Демократичної партії натякав, що сподівається, що Сенатське розслідування щодо обставин російського втручання у вибори у США завершиться імічментом Трампа, подібно до того, як розслідування законодавцями обставин Вотерґейту призвело до відставки президента США Ричарда Ніксона у 1974 році.

Головою Сенатського комітету з питань розвідки є республіканець Ричард Бурр (Richard Burr), віце-головою - сенатор-демократ Марк Ворнер.

Бурр у своєму Twitter вітав Трампа з обранням президентом та писав, що "нетерпляче чекає нагоди разом працювати над розбудовою майбутнього для дітей на онуків".

Він також вітав рішення Трампа призначити головою Дирекції національної розвідки США колишнього сенатора-республіканця Дена Коутса.

Натомість Ворнер відкрито критикував Трампа за його позицію з приводу висновків американської розвідки про втручання у вибори у США на його боці.

"Незгода новообраного президента США з розвідкою підриває безпеку нашої країни", - твітував Ворнер 11-го січня.

При цьому Ворнер також вітав висунення Дена Коутса на посаду Директора національної розвідки США.

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