Трамп і Мей зустрінуться в Білому домі, щоб обговорити торгівлю

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю в Білому домі, де два світові лідери проведуть спільну прес-конференцію.

Вона стане першим іноземним лідером, що зустрінеться у Вашингтоні з Трампом з часу його вступу на посаду.

Обидва лідери зробили кроки з реформування їхніх міжнародних відносин, зокрема через торгівлю. Очікуваний вихід Великобританії з Європейського Союзу і виведення Трампа з Транстихоокеанського партнерства потребують узгодження нових торгівельних угод по всьому світу.

План Мей щодо виходу з ЄС передбачає надання пріоритету імміграційному контролю, хоча вона досі не оголосила які-небудь деталі цієї політики.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що Трамп ще не вирішив, чи він скорочуватиме фінансування для міжнародних організацій, таких як Організація Об'єднаних Націй.

У четвер Мей виступила на зборах лідерів республіканців США у Філадельфії, де вона зазначила, що дням, коли США і Великобританія втручалися в справи інших країн, щоб переробити їх за своїм образом, прийшов кінець.

Мей підкреслила, що захищати свої цінності – це в британських і американських інтересах, але варто не повертатися до того, що вона назвала «провальною політикою минулого».

Мей також закликала до реформи в таких багатонаціональних інститутах, як ООН і НАТО «щоб зробити їх більш актуальними і цілеспрямованими». Вона наголосила, що їхнім членам потрібно припинити розраховувати лише на Сполучені Штати.

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