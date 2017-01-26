Тереза Мей: США і Великобританія знову можуть «відігравати провідну роль» у світі

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей закликатиме до оновлення «особливих відносин» зі Сполученими Штатами в час, коли її країна готується до виходу з Європейського Союзу і Дональд Трамп розпочинає правління на посаді президета США.

У четвер Мей відбуває до Філадельфії, а у п’ятницю прибуде з візитом до Вашингтона. Вона буде першим іноземним лідером, що матиме зустріч з Трампом у Білому домі, після його інавгурації.

Заплановано, що прем’єр-міністр виступатиме в четвер на зустрічі республіканських членів Конгресу, де, згідно із заздалегідь приготованим текстом, вона підкреслить кращі події у відносинах між обома країнами, які, за її словами, «створили модерний світ. Трамп і віце-президент Майк Пенс також будуть на зустрічі в четвер.Лідери обох країн вдалися до кроків для реформування міжнародних відносин, зокрема у сфері торгівлі. Вихід Великобританії з ЄС і Сполучених Штатів з Транстихоокеанського партнерства вимагатимуть проведення переговорів для досягнення нових торговельних угод у всьому світі.

Плани Терези Мей про вихід з ЄС включають встановлення контролю на кордонах для регулювання імміграції, хоча вона поки що не запропонувала подробиць цієї політики.

Тереза Мей прибуває в час, коли Трамп підписав указ про побудову стіни на кордоні з Мексикою і підготував другий указ, що встановлює замороження на прийняття біженців та заборону на прибуття до США громадян семи переважно мусульманських країн з Близького Сходу і Африки.

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