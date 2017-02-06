Президент США обговорив події на Донбасі з генсекретарем НАТО

У недільній телефонній розмові з Столтенберґом Трамп висловив «рішучу підтримку» НАТО

Президент США Дональд Трамп обговорив збройний конфлікт на сході України у телефонній розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом і погодився взяти участь у зустрічі лідерів Альянсу у травні.

Про це повідомив Білий дім.

Трамп і Столтенберґ у своїй розмові торкнулися питання, яким способом «заохотити усіх союзників по НАТО виконувати свої зобов'язання щодо витрат на оборону», - йдеться в заяві прес-служби президента США.

У перебігу президентської передвиборчої кампанії Дональд Трамп піддавав критиці НАТО і ставив під сумнів ефективність Альянсу, називаючи його «застарілим». Висловлювання тодішнього кандидата-республіканця занепокоїли деяких європейських лідерів. Проте у недільній телефонній розмові з Столтенберґом Трамп висловив «рішучу підтримку» НАТО.

У заяві адміністрації Трампа про розмову, що відбулася 5 лютого, йдеться, що двоє лідерів обговорили, зокрема, і ситуацію на сході України та необхідність пошуку «мирного розв'язання конфлікту вздовж українського кордону».

Дональд Трамп неодгоразово висловлював заяви, прихильні до Росії і її президента Володимира Путіна. Він, зокрема, припускав імовірність розглянути можливість скорочення чи скасування санкцій щодо Росії і навіть визнання належності Росії окупованого нею нині українського Криму.

Попередня адміністрація США та Євросоюз запровадили санкції щодо Росії через анексію Криму у 2014 році та підтримку Москвою сепаратистських бойовиків на сході України. Від початку збройного протистояння майже три роки тому на Донбасі загинуло більше 9 750 людей.

Нагадаємо, минулого тижня в ООН постійний представник США Ніккі Гейлі засудила Росію через активізацію бойових дій на сході України. Вона повторила позицію США щодо того, що санкції, запроваджені через анексію Криму, залишаться чинними до деокупації півострова.

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