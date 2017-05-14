Трамп: ЗМІ США не звернули уваги на візит голови МЗС України

Президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ за те, що вони "повідомили тільки про приїзд росіян", але "не говорили про Україну".

Про це, серед іншого, Трамп заявив в інтерв’ю телеканалові Fox News, що вийшло в ефір увечері в суботу за американським часом.

"Днями росіяни приїхали до мене – міністр закордонних справ, – а відразу після цього, і вони про це не повідомляли, прибув і міністр закордонних справ України. Я сказав: "Гей, вам треба миритися, миріться!"" А вони (ЗМІ США – ред.) повідомили тільки про приїзд росіян… Ми робили фотографії, вони робили фотографії. Ми опублікували фотографії - вони з цього зробили велику справу. Всі знали про його приїзд. І він повинен був приїхати. Але вони (ЗМІ США – ред.) не говорили про Україну", - заявив президент Трамп.

У середу, 10 травня, Дональд Трамп прийняв у Білому домі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, а дещо пізніше того ж дня – і голову МЗС України Павла Клімкіна.

Президент США Дональд Трамп "засвідчив підтримку США Україні і бажання працювати з українськими партнерами для мирного роз’вязання конфлікту", - повідомив Білий дім після зустрічі президента США з главою МЗС України.

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