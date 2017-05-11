Президент США заявив, що хоче миру між Україною та Росією

"Учора, у той самий день, я провів зустрічі із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ України, Павлом Клімкіним. ДАВАЙТЕ ДОСЯГНЕМО МИРУ!", - щойно заявив через свій Twitter президент США Дональд Трамп.

Як відомо у середу президент США Дональд Трамп провів зустріч із Сергієм Лаврорвим у ході якої наголосив на необхідності виконання Мінських угод. Того ж дня Дональд Трамп зустрівся із головою МЗУ України Павлом Клімкіним.

Раніше у травні президент США підписав закон про бюджетне фінансування, який загалом виділяє понад 500 мільйонів доларів на підтримку України включно з військовою допомогою.

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