У північному районі Сирії бойовики «Ісламської держави» вбили 30 цивільних

У понеділок турецькі збройні сили оприлюднили заяву, згідно з якою, в результаті атаки бойовиків «Ісламської держави», в місті аль-Баб загинуло щонайменше 30 цивільних, які шукали там притулку, і багато отримали поранення.

Екстремісти «Ісламької держави» заятосували міни та домашнього виробництва вибухові пристрої, щоб унеможливити цивільним залишити місто. У заяві не подано додаткових даних.

Сирійські повстанці, підтримувані турецькими військами, намагаються захопити аль-Баб у рамках операції «Євфратський щит». Операцію розпочала Туреччина наприкінці серпня, щоб витіснити радикальних сунітів і курдських бойовиків з прикордонного з Туреччиною району.

Однак вони натрапляють на рішучий опір з боку екстремістів і зазнали найважчих втрат в ході кампанії з часу боїв за місто.

Наприкінці тижня Туреччина розгорнула в прикордонному районі більше танків і артилерійських одиниць, а також надіслала до аль-Баба 500 елітних командос у підготовці до вирішальних боїв за місто. Про це повідомили місцеві засоби масової інформації.

В ході операції «Євфратський щит» турецькі сили вже втратили 36 своїх солдатів.

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