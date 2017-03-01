5 кроків до безвізового режиму України з ЄС мають зробити до літа

До впровадження безвізового режиму між Україною та більшістю країн Європи залишилися лише "технічні процедури", кажуть у Брюсселі, і угода мала б набрати чинності у травні або до початку літа.

У умовами угоди українські громадяни з "біометричними" паспортами матимуть право їдити у європейські країни (ЄС та інші учасниці Шенгенської угоди) як туристи, у справах бізнесу та у сімейних справах на термін до 90 днів упродовж будь-якого 180-денного періоду.

Велика Британія та Ірландія зберігають окремий контроль над національними кордонами і їх дана домовленість не стосується.

Представники Європейській комісії та Європейськоум паламенту пояснили для "Голосу Америки", що угода з Україною має пройти ще приблизно 5 процедурних етапів: схвалення у комісії Європарламенту і голосування на пленарному засіданні, затвердження Радою Європи, церемонія підписання, публікація в офіційному виданні ЄС.

Згідно теперішнього розкладу усі ці етапи включно з перекладами і перевірками документів мають бути завершені у квітні - травні. Після публікації закон мабирає чинності через 20 днів.

Встановлення безвізового режиму з Україною завершить переговорний процес, який тривав майже 10 років. Ще 2015 року Єврокомісія постановила, що Україна виконала усі вимоги з цього питання.

Брюссельська представниця аналітичного Центру європейських реформ Каміно Мортера-Мартінес сказала в інтерв’ю, що європейським лідерам бракувало "політичної волі", щоб просувати цей процес швидше.

Початок переговорів про безвізовий режим з Україною співпав з початком економічної рецесії і кризи спільної європейської грошової одиниці.

На тлі впровадження режиму економії та сокрочення бюджетних витрат питання міграції та свободи пересування робочої сили стали у багатьох країних болісними і контроверсійними.

Масова імміграція стала одним з аргументів прихильників "Брекзиту" у Великій Британії.

Хвилі біженців з Сирії та інших країн створили ґрунт для посилення антиімміграньсих політичних сил у Франції, Нідерландах, Німеччині та інших країнах ЄС, де вимагають зменшити кількість чужинців.

Каміно Мортера-Мартінес вважає, що питання України у Брюсселі виглядає пов’язаним російської агресією. Київ зараз не може контролювати велику ділянку свого кордону на сході і частина української території перебуває під фактичним контролем російських сил.

"Угода про безвізовий режим з Україною забирає час і Брюссель буде дуже уважно дивитися, що він робить, щоб не дратувати виборців у таких ключових країнах Європейсього Союзу як Нідерланди і Франція, які досі були рушіями євроінтеграції", - сказала Каміно Мортера-Камінес.