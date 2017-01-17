Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН про порушення Росією міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації.

Повідомлення про це було розміщене на веб-сторінці Міжнародного суду ООН. Також про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Українська сторона стверджує, що Росія порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму «шляхом надання зброї та інших видів допомоги» бойовикам, які вчинили низку актів тероризму на території України. Серед актів тероризму зазначаються збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік від Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові.

Україна також стверджує, що Російська Федерація порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії дискримінації щодо неросійських громад, які проживають в Криму, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар. У рамках позову Київ вимагає від Росії відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Ми намагалися врегулювати існуючі спори шляхом переговорів протягом більше двох років, але Росія не бажає припинити свої порушення міжнародного права

«В рамках незаконної агресії в Україні, Російська Федерація нехтує основоположними правами людини, якими наділений кожен громадянин України. Ми намагалися врегулювати існуючі спори шляхом переговорів протягом більше двох років, але Росія не бажає припинити свої порушення міжнародного права. Тому ми подали позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за ці порушення і відновлення прав українського народу, гарантованих цими міжнародними договорами, учасником яких є Російська Федерація», - заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ, Україна також звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку Російської Федерації протягом розгляду справи судом по суті.