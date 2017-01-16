Байден закликав українців боротися з корупцією: це питання національної безпеки

Віце-президент США Джо Байден закликав українців активізувати боротьбу з корупцією в країні, оскільки Росія використовує корупцію як інструмент зовнішньополітичного тиску на Україну.

«Я рішуче закликаю народ України: продовжуйте демонструвати свою відданість верховенству права, продовжуйте боротьбу з корупцією, наполягайте на прозорості, розслідуйте і переслідуйте в судовому порядку чиновників, які розбазарюють державні гроші для свого збагачення», – сказав він після зустрічі з президентом України Петром Порошенком 16 січня в Києві.

За його словами, Росія протягом останніх приблизно десяти років «використовує іншу зброю зовнішньої політики – корупцію – як інструмент проти України, щоб Україна залишалася вразливою і залежною».

«Тому впроваджуйте реформи, щоб викоренити корупцію», – наголосив Байден.

При цьому віце-президент США заявив, що ці питання є ключовими для самозбереження Української держави. «Це вкрай важливе питання національної безпеки, а не просто питання хорошого управління», – додав Байден.

Віце-президент США перебуває з одноденним візитом в Україні. Раніше він зустрівся з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Віце-президент США Джозеф Байден завершує своє перебування на посаді 20 січня, коли присягу президента США складе Дональд Трамп.

У команді 44-го президента США Барака Обами Байден координує співпрацю з Україною. Він регулярно в телефонному режимі обговорює з президентом України Петром Порошенком стан виконання мінських домовленостей, санкції, запроваджені Заходом проти Росії через її дії в Україні, економічні й політичні реформи в Україні.

Дивіться також: Навіщо американські сенатори Маккейн, Грем та Клобучар їздили в Україну