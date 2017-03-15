США надають Україні додаткову допомогу на реформи

Додаткову допомогу – 54 мільйонів доларів – виділив Україні уряд Сполучених Штатів Америки.

Міжурядову угоду підписали перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів і директор місії Агентства США з міжнародного розвитку Сюзан Фрітц. Цей транш технічної допомоги від американських платників податків буде спрямований на підтримку реформ.

«Згідно з цими угодами Україні буде додатково виділено $54 млн доларів на підтримку критично важливих реформ. Гроші підуть на боротьбу з корупцією, економічні перетворення і розвиток демократії. Я переконана, що ця додаткова допомога ще на один крок наблизить український народ до того рівня добробуту і демократії, якого він прагне, і на який заслуговує», - заявила посол США в Україні Марі Йованвич.

«Стоїть питання використання коштів. Перше – це енергетична сфера, другий напрямок – дотримання норм верховенства права і третій – підзвітність уряду України перед громадянами України, - заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

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