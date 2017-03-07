У Конгресі США знову розглядатимуть проукраїнське законодавство STAND for Ukraine

Нещодавно на розгляд Палати представників Конгресу США внесено законопроект «Про підтримку стабільності і демократії в Україні», або STAND for Ukraine. На попередньому скликанні Конгресу, подібний законопроект не встигли проголосувати, тому з нового року процес починається з початку.

Які шанси, що цього разу американські законодавці в обох палатах Конгресу США підтримають документ, який узаконить санкції проти Росії та невизнання анексії Криму?

У той час, поки Білий дім відбивається від звинувачень у контактах з російськими офіційними особами, на Капітолійському пагорбі роблять кроки для того, щоб ускладнити зміну політики нової адміністрації стосовно Росії через її дії в Україні.

Законопроект STAND for Ukraine забороняє визнання Сполученими Штатами анексії Криму Росією, включно з друком мап, на яких півострів позначається російським. Саме цей підхід – так звана Доктрина Стімсона – застосовувався до Балтійських республік за часів Радянського Союзу, пояснює колишній посол США при НАТО Курт Волкер.

«Ми ніколи їх не визнали радянськими. І в 1990-91 роках з’ясувалося, наскільки це важливо. Ми стояли разом з цими поневоленими націями протягом того періоду часу, дали їм розуміння їхнього майбутнього, яке вони змогли досягти в 1991-му році».

Також законопроект «Про підтримку стабільності і демократії в Україні» надає статус закону санкціям, запровадженим президентським указом через дестабілізацію ситуації в Україні та спробу анексії Криму. Він надає президенту повноваження запроваджувати нові санкції проти причетних до порушення прав людини на територіях, окупованих чи контрольованих Росією, та вимагає від президента США впливати на НАТО з тим, щоб жодна країна Альянсу не передавала предмети оборонного характеру чи послуги Росії до тих пір, поки вона утримує частину території України.

Законопроект, зареєстрований у квітні минулого року, мав двопартійну підтримку. 19 республіканців та 18 демократів поставили під ним свої підписи. Нинішній директор ЦРУ Майк Помпео, тоді – конгресмен-республіканець – один з них.

У вересні минулого року законопроект був проголосований в Палаті представників. Якщо б він тоді був підтриманий і в Сенаті та підписаний тодішнім президентом Бараком Обамою, це практично б унеможливило визнання Криму російським та скасування частини російських санкцій новою адміністрацією. Але цього не сталося. Сенат не встиг до різдвяних канікул винести його на голосування. Проти законопроекту лобіював нафтовий гігант ExxonMobil, колишній голова якого Рекс Тіллерсон, сьогодні очолює Державний департамент США, говорить сенатор Роберт Менендес.

«Вони лобіювали проти законодавства, яке ми підготували, Stand for Ukraine, через питання санкцій».

Під час слухань для затвердження на посаду державного секретаря Рекс Тіллерсон сказав, що йому не відомо, щоб ExxonMobil лобіював за скасування російських санкцій.

Коли починається нова сесія Конгресу, усі законопроекти, які не набули статусу закону, скасовуються. У січні цього року в Палаті представників цей законопроект зареєстрували знову, вже під іншим номером.

Зараз у нас адміністрація, яка, здається, навіть в принципі з нами не погоджується, і робить усе, щоб виправдати російську поведінку

Демократ Брендан Бойл з Пенсильванії - один із співспонсорів законопроекту. Говорить, що він надзвичайно важливий, щоб впливати на адміністрацію США.

«У нас раніше була адміністрація Обами, яка погоджувалася з нами в принципі, але інколи не хотіла діяти, коли йшлося про зброю, бо не хотіла підігрівати ескалацію. А зараз у нас адміністрація, яка, здається, навіть в принципі з нами не погоджується, і робить усе, щоб виправдати російську поведінку. Важко повірити, що вперше після Другої світової війни, адміністрація, виглядає, стає на бік російської агресії, ніж на бік наших союзників в Європі».

За цієї сесії Конгресу, законопроект вже має дещо менше співспонсорів і демократи серед них переважають республіканців. Але двопартійна підтримка цього законопроекту та взагалі України залишається, переконує новообраний конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрик.

Група підтримки України в Конгресі надіслала лист президенту щодо санкцій, підтримала резолюцію і законопроект в справі стабільності і демократії в Україні

«Двопартійна коаліція існує. Група підтримки України в Конгресі - я є її співголовою - надіслала лист президенту щодо санкцій, підтримала резолюцію і законопроект в справі стабільності і демократії в Україні».

Українські дипломати також просувають проукраїнське законодавство в Конгресі. Саме про важливість невизнання Криму російським та допомогу Україні український посол Валерій Чалий говорив з республіканським сенатором, а нині міністром юстиції Джеффом Сешнсом. Зустріч відбулася за день до рокової зустрічі Сешнса з російським послом Сергієм Кисляком.

Я дійсно зустрічався з сенатором Сешнсом в Конгресі, як і з багатьма сенаторами, тому що підтримка Сенату і Конгресу дуже важлива для України

«Я дійсно зустрічався з сенатором Сешнсом в Конгресі, як і з багатьма сенаторами, тому що підтримка Сенату і Конгресу (Палати представників – ГА) дуже важлива для України. Тому і теми були відповідні. Це питання спроби анексії Криму, ситуація в Криму, взагалі виникнення цього конфлікту. І більш, може, глибока історія, що Крим не був подарунком Україні, Крим - відповідальність, і скільки Україна вклала коштів в розвиток цього регіону нашої країни. І друга тема це робота Сенату щодо програми допомоги Україні. Це традиційний набір ключових питань, які я піднімаю зі всіма сенаторами», - зазначив посол України Валерій Чалий.

Цього тижня у Вашингтоні проходять дні України в Конгресі. Вони стануть гарною нагодою для активістів з української діаспори особисто донести до конгресменів та сенаторів, чому важливо підтримати Україну, а зокрема – проголосувати за законопроект «Про підтримку стабільності та демократії в Україні».

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