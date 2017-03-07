Клімкін отримав гарантію Тіллерсона, що жодних "обмінів" України не буде

США дали чітко зрозуміти, що жодних розмінів України не може бути, а Україна має фундаментальну важливість для Америки. Про це за підсумками зустрічі із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном заявив у Вашингтоні міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Питання України жодним чином не буде вирішуватись в контексті із іншими питаннями. Питання України є фундаментально важливим для Сполучених Штатів Америки
"Ми говорили про контакти, і про те, яким чином ми будемо взаємодіяти у найближчому майбутньому у сфері протидії російській агресії", - заявив Клімкін про зміст спілкування із Тіллерсоном.
"Дуже чітко прозвучала теза, що не може бути, аж ніяким чином, жодних формальних, неформальних, фантастичних, міфологічних розмінів", - звернув увагу міністр закордонних справ України.
"Питання України жодним чином не буде вирішуватись в контексті із іншими питаннями. Питання України є фундаментально важливим для Сполучених Штатів Америки", - підкреслив Клімкін.
Міністр закордонних справ України також наголосив, що позиція Тіллерсона представляє позицію усього уряду США, включно із президентом Дональдом Трампом.
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