ООН: афганського ватажка Гулбуддіна Гекматяра усунуто зі списку міжнародних терористів

Організація Об’єднаних Націй усунула відомого афганського ватажка Гулбуддіна Гекматяра зі списку терористів. Це сталося після того, як недавно він підписав мирну угоду з кабульським урядом.

«Отже, замороження активів, заборона на подорожування і ембарго на постачання зброї … вже не стосуються його особи», сказано в оприлюдненій у п’ятницю заяві комітету із санкцій Ради Безпеки ООН.

Це сталося після того, як уряд президента Ашрафа Гані схвалив мирну угоду з очоленим Гекматяром угрупованням Гезбі –Ісламі.

За усунення зі списку терористів угода вимагала від Гекматяра та інших лідерів його угруповання припинити сутички з військами афганського уряду. Очолене ним угруповання отримало згоду на відновлення політичної діяльності в Афганістані.

Зроблене у п’ятницю повідомлення прокладає шлях відомому ватажкові, якого було визнано «міжнародним терористом» повернутися до політичного життя в Афганістні після років життя у підпіллі, правдоподібно в Пакистані, хоча його помічники наполягають, що він перебуває десь в країні.

Член делегації Гекматяра на мирні переговори Атікуалла Сафі підтвердив в суботу «Голосу Америки», що угруповання повідомлено про усунення імені його лідера зі списку терористів, складеного ООН.

Проте місцеві та міжнародні організації захисту прав людини із самого початку критично оцінюють мирну угоду і закликають, щоб Гекматяр відповів за свої імовірні злочини.

Очолене Гекматяром угруповання протягом 15 років разом з Талібаном вело боротьбу з підтримуваним США афганським урядом.

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