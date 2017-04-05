Рада Безпеки піддала осуду хімічну атаку в Сирії

Близько 100 загиблих, ще понад 350 поранених – атака в місті Хан Шайхун стала найкривавішим нападом з використанням хімічної зброї в Сирії від часу атаки 2013 року в Гумі. В ООН вимагають дій.

Верховний представник ООН з питань роззброєння Кім Вон Су заявив:

«Генеральний секретар глибоко збентежений новинами про використання хімічної зброї в місті Хан Шайхун та в інших частинах Сирії. Генеральний секретар нагадує – Рада Безпеки неодноразово наголошувала – використання хімічної зброї будь-де становить загрозу міжнародному миру та безпеці, це серйозне порушення міжнародного права.

Всі члени Радбезу одностайно засудили трагедію в Хан Шайхуні та закликали до незалежного розслідування цього воєнного злочину, встановлення винних та їх покарання.

Представник Швеції заявив:

«Сирійська влада має повною мірою співпрацювати з Організацією з питань нерозповсюдження хімічної зброї, дозволити їй перевірити точність та повноту звітів про наявність у Сирії хімічної зброї».

Пряму відповідальність за трагедію в Хан Шайхуні представники Франції, США та Британії складають на сирійський уряд. А також на Росію та Китай, які 28 лютого заблокували в Радбезі проект резолюції про накладення санкцій проти представників режиму Башара аль-Асада за застосування хімічної зброї.

З подібною заявою виступив представник Великобританії:

«Ми мали шанс того дня прийняти резолюцію, яка покарала б режим Асада та ІДІЛ, які використовували хімічну зброю, і це було доведено встановленими нами процедурами, ми могли того дня надіслати чіткий сигнал, що будуть наслідки, якщо буде використана така жахлива зброя…Однак, після того, як Росія та Китай наклали своє вето, єдиний месидж, який отримав Асада – це заохочення, і вчора ми побачили наслідки цих вето».

Представник Росії, в свою чергу назвав ідеологічною провокацією хімічну атаку в Хан Шайхуні та запевнив – Росія і надалі не підтримає цю резолюцію:

«Зацікавлення до цих подій має явно виражений ідеологічний характер. Він тісно вплетений у канву антидамаської кампанії, яка ніяк не дістанетсья до свого місця на звалищі історії. Як тільки з’являються ноти реалізму, як тільки починає набирати обертів політичний процес в Астані, в Женеві, за цікавим збігом відбуваються всякого роду інциденти. Останній приклад – трагедія в Хан Шайхуні».

Заяви Росії, що зброя була використана повстанцями, не мають під собою ніяких підстав, заявив на слуханнях представник Франції:

«Росія заявила, що винна опозиція, що авіаудари режиму були спрямовані проти складу зброї опозиції, але ми не бачимо ніяких доказів того, що будь-які неурядові сили в Сирії мають зброю, яка б завдала таку шкоду, яку ми побачили вчора. Росія каже, що у нас недостатньо інформації про атаку. Однак ми знаємо, що це була повітряна атака, яка тривала кілька годин. Ми бачимо всі ознаки атаки с використанням паралізуючої речовини, яка може вбити понад 100 людей та нанести поранення сотням інших, і тільки одна сила в Сирії має таку зброю, єдина сторона, яка не дає доступу до свої військових баз. Це не виглядає як справа рук терористів чи опозиції – ці дії мають всі ознаки політики режиму Асада.

Постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі нагадала, що саме Росія була відповідальною за вивезення хімічної зброї із Сирії у 2013 році. Якщо б це сталося, каже вона, цієї та інших атак просто не було б:

«В Асада немає жодного стимулу, щоб припинити використання хімічної зброї, поки Росія продовжує захищати його режим від наслідків. Правда у тому, що Асад, Росія та Іран не зацікавлені в мирі. Нелегальний сирійський уряд на чолі з чоловіком без совісті здійснює невимовні звірства проти своїх громадян вже понад 6 років. Асад чітко дав зрозуміти, що не хоче брати участі у значущому мирному процесі. Іран посилює військові сили Асада. І Росія захищає Асада від санкцій ООН. Якщо Росія має вплив у Сирії, про який вона заявляє, ми маємо побачити, що росіяни його використовують. Ми маємо переконатися, що вони покінчать з цими жахливими діями. Скільки ще дітей має померти, аби Росію це почало хвилювати?»

Ніккі Гейлі висловила надію, що Рада Безпеки зможе знайти спосіб покарати режим Асада. Втім, якщо консенсусу в Раді через протидію певних її членів не буде досягнуто, США готові діяти самостійно.

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