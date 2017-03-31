Держсекретар США у Брюсселі обговорює з союзниками по НАТО агресію Росії проти України

У бельгійській столиці в п'ятницю проходить зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу
Державний секретар США Рекс Тіллерсон, виступаючи на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, заявив про необхідність збільшення витрат на оборону.
Тіллерсон сказав своїм колегам, що Альянс повинен мати «всі ресурси – фінансові та інші, - які потрібні НАТО для виконання своєї місії» у таких місцях як Ірак та Сирія.
Прибувши вранці у п’ятницю до Брюсселя, держсекретар також заявив, що обговорюватиме з союзниками по НАТО питання «агресії Росії в Україні».
Він вказав на три важливі теми, які стоять на порядку денному брюссельської зустрічі, а саме: ресурси, необхідні для виконання місії НАТО, боротьба Альянсу з тероризмом, включно з «Ісламською державою» та позиція НАТО в Європі - «зокрема щодо Східної Європи у відповідь на агресію Росії в Україні та в інших місцях».
Коментарі Тіллерсона щодо Москви це найсильніші слова від адміністрації Трампа з часу приходу до влади нового президента США у січні.
Тим часом, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, виступаючи в п'ятницю напередодні засідання міністрів, назвав зв'язки між європейськими союзниками і США - «непорушними».
Зустріч міністрів є підготовчою до призначеного на 25 травня саміту НАТО, в якому планує взяти участь президент Трамп. Раніше багатьох союзників США по НАТО стурбували передвиборчі заяви Трампа, який називав Альянс «застарілим» і висловлював бажання мати тісніші відносини з Росією.
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