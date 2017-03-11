США почнуть перегляд НАФТА

Міністр торгівлі США заявив про готовність почати переговори з Мексикою і Канадою

Міністр торгівлі США Вілбур Росс заявив, що в найближчі місяці сподівається почати формальні переговори з Канадою і Мексикою, щоб переглянути умови існування НАФТА – Північноамериканської зони вільної торгівлі.

Росс сказав про це на спільній прес-конференції з міністром економіки Мексики Ідельфонсо Гуахардо. Міністр торгівлі США зобов’язаний офіційно сповістити Конгрес про початок таких переговорів. Як зазначив Росс, у результаті можуть бути підписані дві двосторонні угоди, або нова тристороння угода.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір переглянути НАФТА, оскільки через цей торговельний договір Сполучені Штати втратили понад чверть робочих місць у промисловості. Однак незалежна Дослідницька служба Конгресу США в 2015 році дійшла висновку, що цей торговельний пакт лише помірно вплинув на експорт робочих місць з США – набагато більший вплив справив проект автоматизації виробництва.

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