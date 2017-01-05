Комітет Сенату проведе слухання щодо хакерських атак під час виборів у Сполучених Штатах

Втручання Росії в американський виборчий процес у 2016 році буде в четвер темою двох слухань Сенату, а також брифінгу президента Барака Обами.

Президент доручив розвідувальним службам провести огляд можливого іноземного втручання, починаючи від виборів у 2008 році, коли Обаму вперше обрано на президентську посаду. Представник уряду підтвердив «Голосу Америки», що президент Обама ознайомиться з результатами розслідування в четвер, а новообраний президент Дональд Трамп ознайомиться з цими самими результатами в п’ятницю.

Центральне розвідувальне управління і Федеральне бюро розслідувань дійшли спільного висновку, що за торішні хакерські атаки відповідальність несе російський уряд, який навмисне розголосив отримані дані за посередництвом WikiLeaks, щоб втрутитися у вибори.

Комітет Сенату із збройних сил слухатиме виступів директора Національної розвідки Джеймса Клеппера, директора Національного агентства безпеки адмірала Майкла Роджерса і заступника міністра оборони з питань розвідки Марселя Леттре.

Голова комітету сенатор Джон Маккейн у середу назвав втручання з боку Росії «актом війни»:

«Якщо ви знищуєте основи демократії, тоді ви знищуєте державу», – сказав Маккейн репортерам на Капітолійському пагорбі. – І при нагоді, є різні ступені акту війни. Я не кажу, що це атомна атака. Я лише кажу, що коли ви атакуєте основну структуру держави, що вони роблять, тоді це акт війни».

Дивіться також: Найкращі вірусні відео 2016 року

​