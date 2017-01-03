«Конгрес змусить Трампа відповідати за свої слова та вчинки» - лідер демократичної меншості в Сенаті

Демократи у Конгресі CША заявляють, що робитимуть усе можливе, аби зберегти медичну реформу, відому як Obamacare, поки республіканці не запропонують кращого закону.

Про це на відкритті сесії Конгресу 115 скликання заявив новий лідер демократичної меншості в Сенаті - Чак Шумер. Він також запевнив - Конгрес змусить нового президента до відповідальності.

Чак Шумер також розкритикував так звану Twitter-дипломатію Дональда Трампа.

«Твіт - цитую - ’дуже розумно’ на адресу Володимира Путіна за ігнорування ним американських санкцій не є закордонною політикою. Америка не здійснює закордонну політику шляхом твітів. І, особливо, не робить компліментів Путіну після того, як розвідувальні агентства підтвердили, що Росія втрутилася в наші вибори. Як демократи, так і республіканці мають бути стурбовані тим, що він здійснює закордонну політику шляхом твітів і в той же час ігнорує важливий брифінг розвідувальних агентств про реальні загрози для США у світі. Це просто неймовірно, що наші колеги-республіканці, які роками ганьбили президента Обаму за те, що він був не достатньо жорстким у своєму підході до Путіна, тепер, з кількома винятками, зберігають абсолютну мовчанку. Ми, в обох партіях, змусимо нового президента відповідати за свої слова та вчинки. 20 січня вже буде не реаліті-телебачення. Це вже буде реальність», - заявив новий лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер на відкритті сесії Конгресу 115 скликання.

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