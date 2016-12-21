Росія має відповідати за свої дії в Криму і на Донбасі - США

Сполучені Штати глибоко занепокоєні з приводу найновішого спалаху насильства на сході України, який Вашингтон вважає очевидним порушенням Росією зобов’язань у рамках Мінських домовленостей.

Про це заявив на початку брифінгу у вівторок речник Державного департаменту США Джон Кiрбі.

«Лише за останні два дні шість українських військовослужбовців були вбиті і 33 поранені в результаті російсько-сепаратистської спроби захопити додаткову територію України. Це найвищий дводенний показник жертв у людях від червня 2015 року. Це очевидне порушення зобов’язань Росії в рамках Мінських домовленостей. Ми закликаємо Росію застосувати свій значний вплив на сепаратистів, щоб покласти край насильству і дозволити спостерігачам ОБСЄ повний і безперешкодний доступ», – заявив Кірбі.

Щодо рішення 20 грудня Міністерства фінансів США розширити санкції проти Росії, речник Держдепу зазначив, що це зроблено у відповідь на дії РФ у підтримку сепаратистів в Україні та окупацію Криму. Рішення стосується дій Росії і того, що вона несе відповідальність за порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Це зовсім не пов’язане із запланованими у календарі датами (завершенням президентського терміну Барака Обами - Ред). Джон Кірбі висловив надію, що нова адміністрація США проявить мудрість та зберігатиме санкції і тиск на Росію і прийде до зваженого рішення не повертатитися до «звичайного ведення справ» з нею, беручи до уваги її дії в Україні.

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