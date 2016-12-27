Росія назвала «ворожим актом» надання сирійським повстанцям сучасної протиповітряної зброї

Росія заявила у вівторок, що рішення Сполучених Штатів про пом’якшення обмежень на озброєння сирійських повстанців переносними ракетно-зенітними комплесами скероване проти російських військ в Сирії.

Торік Росія розпочала кампанію ракетних ударів у Сирії, щоб помогти президенту Башару аль-Асаду і урядовим військам у конфлікті з повстанцями. Сполучені Штати підтримують деякі з цих повстанських угруповань.

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що зміна політики про пом’якшення деяких обмежень на постачі зброї повстанцям взято до уваги у новому законі про витрати на оборону і що Москва вважає цей крок ворожим актом.

Президент Барак Обама підписав законопроект про витрати на оборону минулого тижня.

«В адміністрації Обами мусять розуміти, що будь-яка передана зброя швидко опиниться в руках джихадистів, з якими вже давно співдіє нібито «поміркована» опозиція», – сказала Захарова.

«Таке рішення становить пряму загрозу російським ВПС, іншому російському військовому персоналу і нашому посольству в Сирії, яке більше ніж раз було обстріляно. Тому ми вважаємо цей крок ворожим».

Захарова звинуватила адміністрацію Обами у тому, що вона намагається «закласти міну» під майбутню адміністрацію новообраного президента Дональда Трампа спробами спонукати її продовжувати те, що вона назвала «антиросійським курсом Вашингтона».

Тимчасом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у вівторок, що перед можливими мирними переговорам в столиці Казахстану Астані сирійський уряд веде переговори з опозицією.

Лавров не сказав конкретно де відбуваються переговри і неясно, котрі опозиційні угруповання беруть у них участь. Верховний переговорний комітет, який об’єднує збройних і політичних опонентів президента Башара аль-Асада, заявив, що йому нічого не відомо про ці переговори.

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