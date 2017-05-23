Американські сили здійснили рейд на позиції екстремістів у Ємені

Центральне командування США повідомило, що під час рейду на позиції терористів у Ємені, пов’язаних з аль-Кайдою, загинуло восьмеро ісламістів.

В ході рейду у вівторок на провінцію (мухафазу) Маріб американські сили застосували літаки і невелику зброю.Схованка пов’язана з екстремістами угруповання AQAP.

«Такі рейди як цей, постачають інформацію про розташування угруповання AQAP, можливості й наміри, які дозволяють нам переслідувати, припиняти і зменшувати можливості AQAP», сказано у заяві Центрального командування.

Сполучені Штати заявили, що операцію проведено при підтримці з боку єменського уряду.

У березні американські літаки і безпілотники здійснили повітряні удари на позиції угруповання AQAP в іншому районі Ємену.

А в січні цього року американські командос здійснили рейд на об’єкт AQAP, під ча якого загинув «морський котик» Вільям «Раян» Овенс. В ході рейду загинула також 8-річна Нават Анвар аль-Авлакі, дочка радикального духівника і громадянина США Анвара аль-Авлакі, який був убитий у результаті атаки з безпілотника у 2011 році.

Протягом довгого часу Сполучені Штати вважали угруповання AQAP великою терористичною загрозою. У 2010 році угруповання намагалося надіслати до Сполучених Штатів пакунки з вибухівкою. Рік раніше воно надіслало народженого в Нігерії Умара Фарука Абдул Муталлаба, завербованого аль-Авлакі, щоб підірвати бомбу, заховану в білизні під час повітряного рейду до Детройта.

Дивіться також: Трамп назвав цей час сприятливим для встановлення миру на Близькому Сході