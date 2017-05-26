Трамп та східноєвропейські країни занепокоєні впливом Brexit - ЗМІ

Під час зустрічей з лідерами ЄС цього тижня, президент США Трамп висловив занепокоєність стосовно того, який вплив матиме вихід Великобританії з ЄС на робочі місця в США, повідомляє The Guardian, посилаючись на неназване джерело в ЄС.

"Трамп, який раніше був "Містером Brexit", тепер стурбований через робочі місця в США", - твітує Ендрю Стролейн з Human Rights Watch.

Подібну занепокоєність висловили також і східноєвропейські країни-члени ЄС - Угорщина, Польща, Чехія та Румунія, які, наразі, добиваються м’якої версії відокремлення Великобританії від Європи, сподіваючись, що це захистить права мільйонів східноєвропейців, які там працюють.

В Польщі немає поганого ставлення до рішення Британії

«Наша мета, щоб європейські організації не домовлялись як покарати Британію», - сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він підкреслив необхідність співпрацювати з Великобританією, а також «гарантувати, що громадяни ЄС, які працюють та навчаються в Великобританії мали захищені права».

«В Польщі немає поганого ставлення до рішення Британії», - запевнив голова кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський в інтерв’ю Reuters.

В4 може підхопити позицію Великобританії, наприклад, з доступу до внутрішнього ринку ЄС, без створення бар’єрів

​Будапешт намагається домогтися спільної позиції Вишеградської четвірки (В4), щоб забезпечити «найбільш тісну співпрацю з Британією по торгівлі та економіці» після Brexit заявив Сіярто. Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка погодився, що «В4 може підхопити позицію Великобританії, наприклад, з доступу до внутрішнього ринку ЄС, без створення бар’єрів».

«Ми підтримаємо це, тільки якщо вирішиться питання прав наших громадян Великобританії, а також питання внеску Британії до бюджету ЄС», - додав Соботка, повідомляє Reuters.

Наступного місяця ЄС планує розпочати переговори щодо виконання зобов'язань, які взяла на себе Великобританія в рамках ЄС, і надати Великобританії кошторис таких зобов'язань, повідомляє Reuters.

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