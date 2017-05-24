На саміті НАТО говоритимуть і про виконання Мінських угод – генсек Столтенберґ

Країни-союзниці НАТО, зокрема, учасниці так званого нормандського формату – Німеччина й Франція – на саміті НАТО у Брюсселі можуть підняти питання щодо невиконання Мінських угод, - заявив напередодні зустрічі лідерів держав і урядів 28 членів Альянсу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Я очікую, що, насамперед, члени «нормандського формату», Німеччина й Франція, підніматимуть питання виконання Мінських угод і інформуватимуть про це союзників. Нам слід пам’ятати, що найголовнішою причиною того, - принаймні однією з найголовніших - що НАТО здійснює наймасштабніше посилення колективної оборони, зокрема, розгорнувши чотири бойові батальйони у східному регіоні Альянсу, пов’язане саме з цим. Саме з Україною. НАТО відповіло. Ми підтримуємо й економічні санкції щодо Росії з боку ЄС і США», – заявив на прес-конференції у середу в Брюсселі керівник Альянсу.

Столтенберґ додав, що НАТО занепокоєне недотриманням режиму припинення вогню, невідведенням важкої військової техніки від лінії зіткнення, а також недопущенням до роботи місії міжнародних спостерігачів від ОБСЄ.

«Те, що місії ОБСЄ не дають можливості спостерігати за ситуацією, а нещодавно навіть один з її членів загинув, а кілька осіб було поранено, – це порушує саму місію та положення щодо роботи спостерігачів ОБСЄ», – сказав генсекретар.

На саміті НАТО, який відбудеться у четвер у Брюсселі, головними темами будуть боротьба зі світовим тероризмом і справедливе інвестування кожного її члена в сфери безпеки й оборони своїх країн, заявив Єнс Столтенберґ на прес-конференції у середу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Саміт НАТО вперше відвідає на посаді президента США Дональд Трамп.

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