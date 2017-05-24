Українцям конче потрібний оптимізм - твердять західні політики та аналітики

Українці та українська преса часто занадто критичні до своєї країни, стверджує в статті для американського аналітичного центру Atlantic Council, журналіст Пітер Дікінсон.

Мова йде, зокрема, про такі досягнення як схвалення ЄС безвізового режиму для України. «Спершу люди висміювали та відкидали ідею безвізового в’їзду до Європи. Всі, починаючи від телевізійних аналітиків до галасливих крикунів говорили, що це – обман, мовляв, українці лише виставляють себе на посміховисько. Тепер, коли Україна майже досягла безвізового режиму, скарги змінились, але тональність зберіглась. Ті самі люди говорять, що безвізовий режим ніколи і не був потрібний. Багато документів! Жодних гарантій!», - пише Дікінсон.

Пітер Ваґнер, голова групи підтримки України Європейської комісії погодився, що український «негатив є само-виконуване пророцтво».

Євродепутат Ребекка Гармс відзначила у відповідь «Погоджуюсь: ігнорувати проблеми в Україні нерозумно і контрпродуктивно, але не помічати чесноти і досягнення – недалекоглядно».

Ще одним прикладом недооцінених досягнень, на думку Дікінсона, є реформа державних закупівель ProZorro. «Система ProZorro отримала міжнародні нагороди, дозволила заощадити мільйони доларів і стала прикладом для інших країн. .. Все ж більшість людей навішують на неї ярлика в стилі теорії змов, мовляв, це лише ще один обман на догоду чиїмось особистим інтересам», - пише Дікінсон.

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