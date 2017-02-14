У Малайзії вбито брата лідера КНДР Кім Чен Ина

Брат лідера Північної Кореї Кім Чон Нам був убитий в Малайзії.
Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на джерело в уряді Південної Кореї.
«Голос Америки» зв’язався з розвідувальною службою Південної Кореї, де відмовилися підтвердити або спростувати цю інформацію.
Про непідтверджене вбивство Кім Чон Нама також повідомляє кореспондент «Голосу Америки» Стів Герман.
За повідомленням, Кім Чон Нама вбили в міжнародному аеропорту Куала-Лумпур дві жінки з «отруєними голками». Вони відтак сіли в таксі і поїхали з місця злочину.
Кім Чон Нам претендував на крісло Верховного лідера КНДР, але потрапив у немилість батька Кім Чен Іра після того, як був затриманий при спробі в'їхати в Японію за підробленим паспортом, щоб відвідати Disneyland.
З того часу він жив на вигнанні, переважно на китайській території Макао.
Кім Чен Ин прийшов до влади в КНДР після смерті батька у 2011 році.
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