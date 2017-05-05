Спеціальні потреби

Мови
Актуально

Працедавці у США занепокоєні, що приїде недостатньо українських студентів за програмою Work and Travel

Чи справді українським студентам почали частіше відмовляти у візах для програми Work and Travel? Відео
please wait
0:03:58
0:00:00 /0:03:58
Direct link

Студенти-українці, які приїжджають у США працювати та подорожувати, користуються надзвичайним попитом в американських працедавців

Work and Travel, або «Працюй та подорожуй» - програма Державного департаменту США.

«Її місія - покращити взаємне розуміння між народом Сполучених Штатів та інших країн через культурні та освітні обміни, які є важливими для мирних відносин. З 13 програм, які ми пропонуємо, Work and Travel – найбільша», - розказав в інтерв`ю «Голосу Америки» в.о. директора програм обмінів у приватному секторі Державного департаменту Кевін Саба.

Місія програми - покращити взаємне розуміння між народом Сполучених Штатів та інших країн через культурні та освітні обміни
Кевін Саба

У рамках цієї програми, студенти три місяці працюють на сезонній роботі, а потім – до місяця – подорожують Сполученими Штатами, аби краще дізнатися про країну.

Work and Travel – не обходиться американському бюджету жодної копійки, бо студенти за усе – візу, квитки, проживання та інші послуги – сплачують самі.

«Насправді вони навіть витрачають гроші в цій країні, подорожують як туристи. А також – формують зв’язки з людьми у Сполучених Штатах, які тривають і після того, як програма вже завершилася», - говорить Ілір Жерка, виконавчий директор Альянсу за міжнародний обмін, - організації, яка представляє інтереси понад 90 спонсорських установ, що працюють з тисячами компаній по всій території США.

І ця програма, яка була заснована у 1963-му році, і за якою щорічно в США приїжджають близько 100 тисяч людей з 200 країн світу (минулого - з 140), заповнює важливу нішу на ринку праці – сезонну роботу, у першу чергу, - в туристичній галузі.

Дуже шкода, що цього та минулого року дуже багато студентів не змогли взяти участь у цій програмі через візову ситуацію в Україні
Володимир Наконечний

Агентства, які допомагають оформити студентам візу та роботу в США, посередницькі організації, які діють вже на території США, та самі працедавці у той же час говорять: в останні два роки зріс відсоток відмов у візах українським студентам.

Загальної статистики немає, але ті, з ким спілкувався «Голос Америки», кажуть: якщо три роки тому візу давали 90% бажаючих взяти участь у програмі, то останні два роки – візу отримують приблизно 40-50%.

Володимир Наконечний - власник і керівник компанії Yes Center, через яку проходить до 300 студентів щороку. Подібних компаній в Україні кілька десятків.

«Не дивлячись на всі переваги цієї програми, дуже шкода, що цього та минулого року дуже багато студентів не змогли взяти участь у цій програмі через візову ситуацію в Україні», - говорить Наконечний.

Чому відмовляють – це конфедиційна інформація і консульства США таких питань не коментують. У Наконечного немає навіть припущень.

«В принципі, усі ці три основні критерії – щоб це був студент стаціонарної форми навчання, щоб його робота була перевірена американським партнером-спонсором, щоб його рівень знання англійської мови був достатнім, аби взяти участь у цій програмі та попрацювати в Америці – усі наші студенти відповідають цим критеріям. А ті критерії, за якими студентам дають відмову – наразі ми не можемо прослідкувати якихось правил», - каже він.

Українці – важливий компонент програми Work and Travel
Ілір Жерка

Згідно з даними Державного департаменту США, падіння є не таким значним. Минулого року за цією програмою до США приїхало 4 725 студентів з України, тоді як у 2015 – 5 350. Утім, ці цифри не враховують, скільки подавалося на візу для участі в цій програмі.

Але для деяких компаній це вже багато і вони очікують подальше зниження кількості студентів-українців цього, 2017-го року.

Серед компаній з високою часткою працівників-українців - Premier Aquatics, яка забезпечує роботу близько 125 басейнів у житлових комплексах у Вашингтоні та його передмісті.

Мікал Турек та його дружина Труді, яка теж працює в цій компанії, приїжджають до країн-учасниць програми рекрутувати та тренувати майбутніх працівників. За останні 12 років, Мікал говорить, що побував у Києві 50 разів. Найбільше їхніх рятувальників - зі Словаччини. Українці – на другому місті. Їхньою роботою тут надзвичайно задоволені.

«Вони всі вміють плавати, отже нам не треба через це турбуватися. Також, я думаю, що через те, що вони виросли в Україні, їм там було важче, ніж дітям в США, і це позначається на їхній поведінці. Вони поводяться доросліше за свої роки. Це допомагає слідкувати за станом басейну, мати справу з відвідувачами, дітьми. Також вони не соромляться вимагати, щоб відвідувачі дотримувалися правил», - говорить Турек.

Три роки тому 95% тих, кого ми тренували, отримували візи
Мікал Турек

Звичайного американця малооплачуваною роботою на три місяці зацікавити важко, до того ж в США рівень безробіття зараз досить низький. Місцевих школярів та студентів тут теж найняти не легко, бо у США навчання триває як на початку червня, так і наприкінці серпня. У Premier Aquatics переживають, що, за відсутності достатньої кількості українців, деякі їхні басейни можуть і не відкритися.

«Три роки тому 95% тих, кого ми тренували, отримували візи. Два роки тому – тільки 50%. Тепер у 2017-му році через високий рівень відмов, студенти бояться подаватися на програму. Вони не хочуть витрачати гроші та час. У минулому році 120 студентів записалися на програму і половина з них отримали візи. Зараз – лише 50-60 записалися і 20 з них отримали візи», - пояснює він.

Ще 10 українців приїжджають з Польщі – ті, хто навчається там в університетах. За останні три роки, кажуть в Premier Aquatics, вони мали лише одну відмову у візі українському студентові, який навчається у польському навчальному закладі.

Якщо люди приїжджають та залишаються легально, то це ніяк на програмі не позначається
Кевін Саба

Брак студентів-учасників програми з України викликає занепокоєння і в компаніях туристичної індустрії, які звикли покладатися на Work and Travel для заповнення літніх вакансій.

«Вони дуже розстроєні, що зростає кількість візових відмов українцям. Українці – важливий компонент програми Work and Travel. Працедавці та спонсори, з якими я спілкуюся, дуже добре відгукуються про українських учасників програми», - говорить Ілір Жерка, виконавчий директор Альянсу за міжнародний обмін.

Він розповідає, що минулого року вони навіть зверталися до Державного департаменту з листом через зменшення кількості учасників програми з України.

У Premier Aquatics припускають, що українські університети могли поскаржитися, що студенти у вересні пропускають класи, бо подорожують Америкою. Деякі університети, як от Києво-Могилянська академія, дійсно не заохочують участь своїх студентів у програмі Work and Travel.

«Києво-Могилянська академія заохочує всіляко інтерналізацію студентів, і зокрема участь в різних програмах, але Work and Travel є особливою програмою, від якої страждає навчальний процес», - говорить Сергій Квіт, президент НаУКМА.

Утім, професори інших, менш престижних університетів, в інтерв’ю «Голосу Америки» сказали, що вони підтримують участь студентів в цій програмі. Студенти, які колись брали участь в програмі, розповіли «Голосу Америки», що вони індивідуально домовлялися з професорами, або поверталися до початку навчального процесу.

У той же час, чимало студентів, які приїжджають за цією програмою, знаходять шляхи в Америці залишитися.

«Якщо люди приїжджають та залишаються легально, то це ніяк на програмі не позначається», - пояснює представник Держдепу Кевін Саба.

Навіть коли студенти залишаються в країні нелегально, порушують візове законодавство, залишаючись на довший час, ніж дозволяє віза, чи вчиняють злочин, це впливає на подальші шанси приїхати в США них самих та не розповсюджується на інших учасників програми, пояснили в Державному департаменті.

У Держдепі кажуть, якими б не були причини візових відмов, у США українську молодь вітають та заохочують подаватися до інших програм культурного обміну.

«Програма Work and Travel – гарна програма, щоб приїхати, може, раз, два. Але треба дивитися на інші програми, які можуть краще допомогти у персональному рості особи чи знайти практику в компанії», - говорить Саба.

У середньому по світу, лише третина студентів, які беруть участь в програмах обміну Держдепу США, приїжджають за програмою Work and Travel. Серед українців ця цифра становить – 84%.

Дивіться також: Українські вишивані сукні прикрасили один із найбільших універмагів у США

Українські вишивані сукні прикрасили один із найбільших універмагів у США. Відео
please wait
0:02:54
0:00:00 /0:02:54
Direct link

  • 16x9 Image

    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

    Подобається! FOLLOW Підписатись

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG