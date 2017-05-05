Працедавці у США занепокоєні, що приїде недостатньо українських студентів за програмою Work and Travel

Студенти-українці, які приїжджають у США працювати та подорожувати, користуються надзвичайним попитом в американських працедавців

Work and Travel, або «Працюй та подорожуй» - програма Державного департаменту США.

«Її місія - покращити взаємне розуміння між народом Сполучених Штатів та інших країн через культурні та освітні обміни, які є важливими для мирних відносин. З 13 програм, які ми пропонуємо, Work and Travel – найбільша», - розказав в інтерв`ю «Голосу Америки» в.о. директора програм обмінів у приватному секторі Державного департаменту Кевін Саба.

Місія програми - покращити взаємне розуміння між народом Сполучених Штатів та інших країн через культурні та освітні обміни

У рамках цієї програми, студенти три місяці працюють на сезонній роботі, а потім – до місяця – подорожують Сполученими Штатами, аби краще дізнатися про країну.

Work and Travel – не обходиться американському бюджету жодної копійки, бо студенти за усе – візу, квитки, проживання та інші послуги – сплачують самі.

«Насправді вони навіть витрачають гроші в цій країні, подорожують як туристи. А також – формують зв’язки з людьми у Сполучених Штатах, які тривають і після того, як програма вже завершилася», - говорить Ілір Жерка, виконавчий директор Альянсу за міжнародний обмін, - організації, яка представляє інтереси понад 90 спонсорських установ, що працюють з тисячами компаній по всій території США.

І ця програма, яка була заснована у 1963-му році, і за якою щорічно в США приїжджають близько 100 тисяч людей з 200 країн світу (минулого - з 140), заповнює важливу нішу на ринку праці – сезонну роботу, у першу чергу, - в туристичній галузі.

Дуже шкода, що цього та минулого року дуже багато студентів не змогли взяти участь у цій програмі через візову ситуацію в Україні

Агентства, які допомагають оформити студентам візу та роботу в США, посередницькі організації, які діють вже на території США, та самі працедавці у той же час говорять: в останні два роки зріс відсоток відмов у візах українським студентам.

Загальної статистики немає, але ті, з ким спілкувався «Голос Америки», кажуть: якщо три роки тому візу давали 90% бажаючих взяти участь у програмі, то останні два роки – візу отримують приблизно 40-50%.

Володимир Наконечний - власник і керівник компанії Yes Center, через яку проходить до 300 студентів щороку. Подібних компаній в Україні кілька десятків.

«Не дивлячись на всі переваги цієї програми, дуже шкода, що цього та минулого року дуже багато студентів не змогли взяти участь у цій програмі через візову ситуацію в Україні», - говорить Наконечний.

Чому відмовляють – це конфедиційна інформація і консульства США таких питань не коментують. У Наконечного немає навіть припущень.

«В принципі, усі ці три основні критерії – щоб це був студент стаціонарної форми навчання, щоб його робота була перевірена американським партнером-спонсором, щоб його рівень знання англійської мови був достатнім, аби взяти участь у цій програмі та попрацювати в Америці – усі наші студенти відповідають цим критеріям. А ті критерії, за якими студентам дають відмову – наразі ми не можемо прослідкувати якихось правил», - каже він.

Українці – важливий компонент програми Work and Travel

Згідно з даними Державного департаменту США, падіння є не таким значним. Минулого року за цією програмою до США приїхало 4 725 студентів з України, тоді як у 2015 – 5 350. Утім, ці цифри не враховують, скільки подавалося на візу для участі в цій програмі.

Але для деяких компаній це вже багато і вони очікують подальше зниження кількості студентів-українців цього, 2017-го року.

Серед компаній з високою часткою працівників-українців - Premier Aquatics, яка забезпечує роботу близько 125 басейнів у житлових комплексах у Вашингтоні та його передмісті.

Мікал Турек та його дружина Труді, яка теж працює в цій компанії, приїжджають до країн-учасниць програми рекрутувати та тренувати майбутніх працівників. За останні 12 років, Мікал говорить, що побував у Києві 50 разів. Найбільше їхніх рятувальників - зі Словаччини. Українці – на другому місті. Їхньою роботою тут надзвичайно задоволені.

«Вони всі вміють плавати, отже нам не треба через це турбуватися. Також, я думаю, що через те, що вони виросли в Україні, їм там було важче, ніж дітям в США, і це позначається на їхній поведінці. Вони поводяться доросліше за свої роки. Це допомагає слідкувати за станом басейну, мати справу з відвідувачами, дітьми. Також вони не соромляться вимагати, щоб відвідувачі дотримувалися правил», - говорить Турек.

Три роки тому 95% тих, кого ми тренували, отримували візи

Звичайного американця малооплачуваною роботою на три місяці зацікавити важко, до того ж в США рівень безробіття зараз досить низький. Місцевих школярів та студентів тут теж найняти не легко, бо у США навчання триває як на початку червня, так і наприкінці серпня. У Premier Aquatics переживають, що, за відсутності достатньої кількості українців, деякі їхні басейни можуть і не відкритися.

«Три роки тому 95% тих, кого ми тренували, отримували візи. Два роки тому – тільки 50%. Тепер у 2017-му році через високий рівень відмов, студенти бояться подаватися на програму. Вони не хочуть витрачати гроші та час. У минулому році 120 студентів записалися на програму і половина з них отримали візи. Зараз – лише 50-60 записалися і 20 з них отримали візи», - пояснює він.

Ще 10 українців приїжджають з Польщі – ті, хто навчається там в університетах. За останні три роки, кажуть в Premier Aquatics, вони мали лише одну відмову у візі українському студентові, який навчається у польському навчальному закладі.

Якщо люди приїжджають та залишаються легально, то це ніяк на програмі не позначається

Брак студентів-учасників програми з України викликає занепокоєння і в компаніях туристичної індустрії, які звикли покладатися на Work and Travel для заповнення літніх вакансій.

«Вони дуже розстроєні, що зростає кількість візових відмов українцям. Українці – важливий компонент програми Work and Travel. Працедавці та спонсори, з якими я спілкуюся, дуже добре відгукуються про українських учасників програми», - говорить Ілір Жерка, виконавчий директор Альянсу за міжнародний обмін.

Він розповідає, що минулого року вони навіть зверталися до Державного департаменту з листом через зменшення кількості учасників програми з України.

У Premier Aquatics припускають, що українські університети могли поскаржитися, що студенти у вересні пропускають класи, бо подорожують Америкою. Деякі університети, як от Києво-Могилянська академія, дійсно не заохочують участь своїх студентів у програмі Work and Travel.

«Києво-Могилянська академія заохочує всіляко інтерналізацію студентів, і зокрема участь в різних програмах, але Work and Travel є особливою програмою, від якої страждає навчальний процес», - говорить Сергій Квіт, президент НаУКМА.

Утім, професори інших, менш престижних університетів, в інтерв’ю «Голосу Америки» сказали, що вони підтримують участь студентів в цій програмі. Студенти, які колись брали участь в програмі, розповіли «Голосу Америки», що вони індивідуально домовлялися з професорами, або поверталися до початку навчального процесу.

У той же час, чимало студентів, які приїжджають за цією програмою, знаходять шляхи в Америці залишитися.

«Якщо люди приїжджають та залишаються легально, то це ніяк на програмі не позначається», - пояснює представник Держдепу Кевін Саба.

Навіть коли студенти залишаються в країні нелегально, порушують візове законодавство, залишаючись на довший час, ніж дозволяє віза, чи вчиняють злочин, це впливає на подальші шанси приїхати в США них самих та не розповсюджується на інших учасників програми, пояснили в Державному департаменті.

У Держдепі кажуть, якими б не були причини візових відмов, у США українську молодь вітають та заохочують подаватися до інших програм культурного обміну.

«Програма Work and Travel – гарна програма, щоб приїхати, може, раз, два. Але треба дивитися на інші програми, які можуть краще допомогти у персональному рості особи чи знайти практику в компанії», - говорить Саба.

У середньому по світу, лише третина студентів, які беруть участь в програмах обміну Держдепу США, приїжджають за програмою Work and Travel. Серед українців ця цифра становить – 84%.

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