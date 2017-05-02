Ось як перевірити результати розіграшу лотереї «зелена картка»

Перевірити результати останнього розіграшу лотереї «зелена картка» (або Diversity Visa Lottery, що є її офіційною назвою) можна починаючи з 19.00 години за київським часом 2-го травня на сайті Держдепартаменту США. Усі, хто подавав заявку під час відкритого реєстраційного періоду, що тривав з 4 жовтня по 7 листопада 2016-го року (онлайн, на цьому самому сайті), мають нагоду дізнатися, чи пощастило їм цього разу отримати шанс на проживання в США.

Зауваження: через великий інтерес до результатів, у перші години сайт може не працювати справно.

Держдепартамент не повідомлятиме нікого особисто про результати лотереї – вам доведеться дізнаватися самостійно

Держдепартамент не повідомлятиме нікого особисто про результати лотереї – вам доведеться дізнаватися самостійно. Електронна система перевірки статусу є не тільки єдиним засобом інформування про перемогу в лотереї, але й єдиним джерелом інструкцій щодо подальших дій та повідомлень про співбесіду на отримання імміграційної візи.

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Для перевірки необхідно мати прізвище та рік народження заявника, а також номер підтвердження, отриманий після успішного подання заявки. Номер підтвердження рекомендується зберігати до вересня 2018-го року. Якщо ви втратили цей номер, ви можете зробити запит, у якому потрібно буде вказати деталі з заявки: прізвище, ім’я та по батькові, повну дату народження та адресу електронної пошти, використаної під час реєстрації.

Якщо сім’я подавала кілька заявок (наприклад, від імені дружини та від імені чоловіка або від імені дитини, якій близько 21 року), потрібно перевіряти результати для кожної заявки окремо.

Необхідно пам’ятати, що перемога в лотереї не означає автоматичного отримання «зеленої картки». Як переможець, ви стаєте претендентом на диверсифікаційну імміграційну візу США, для отримання якої потрібно здійснити декілька кроків, найважливішим із яких є проходження співбесіди в американському консульстві. Не всі з відібраних претендентів отримають візи. Якщо вам дадуть цю візу, то тільки після приїзду до США ви отримаєте посвідчення постійного мешканця, яке в народі називають «зеленою карткою».

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Варто нагадати, що виграшні заявки вибираються комп’ютером випадковим чином за принципом лотереї, без надання будь-яких переваг окремим категоріям людей

Якщо ви перемогли і приймете рішення продовжувати процес (тобто подавати заяву на отримання візи), готуйтеся до витрат: потрібно буде оплатити консульський збір та деякі інші супровідні послуги. У випадку надання візи, у вас буде певний період часу, щоб нею скористатися. Варто використати цей час, щоб визначитися, куди саме ви хочете полетіти в США, і замовити квитки. Також дуже важливо заздалегідь знайти житло та за можливості – працевлаштування, оскільки жодної матеріальної чи сервісної допомоги по приїзді в США ви не отримаєте.

Не всі з перелічених у заявці членів вашої родини зобов’язані вирушати до США разом із вами.

Якщо ви перемогли в лотереї і зараз уже перебуваєте в США, ви зможете змінити свій поточний статус на статус постійного мешканця у Службі імміграції та громадянства США, якщо це не суперечитиме Розділу 245 Акту про імміграцію та громадянство (АІГ).

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Досі доступними для перевірки на сайті залишаються результати попереднього розіграшу (серед тих, хто реєструвався восени 2015-го року).

Варто нагадати, що виграшні заявки вибираються комп’ютером випадковим чином за принципом лотереї, без надання будь-яких переваг окремим категоріям людей. За своєю суттю лотерея диверсифікаційних віз була розроблена, щоб урізноманітнити потік іммігрантів у США з країн із нижчим рівнем імміграції. Країна, яка відправляє понад 50 тисяч іммігрантів у Сполучені Штати протягом попередніх п’яти років, усувається зі списку учасників.

Кількість заявок, поданих для участі в лотереї диверсифікаційних віз, зросла більше, ніж удвічі за останні 10 років. Україна ввійшла до трійки країн-лідерів за кількістю заявок на «зелену карту» в 2015 році. Програмі диверсифікаційних віз у США загрожує ліквідація в рамках декількох законопроектів, що розглядаються Конгресом. Якщо програму не скасують, наступна можливість зареєструватися в лотереї буде в жовтні.

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