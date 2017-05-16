Студенти, які їдуть до США за Work and Travel, повинні знати ці речі - Огляд

Кожного року до Сполучених Штатів приїжджає близько 5 тисяч українських студентів. І це - лише за однією програмою Work and Travel. Хоча, як з’ясував Голос Америки, американські працедавці надзвичайно цінують українських студентів, не обходиться без проблем.

Радять заздалегідь дізнатися про умови праці та проживання та не соромитися просити роботодавця полегшувати умови праці, якщо це можливо

«Голос Америки» зібрав поради від Консульства України у США (Вашингтон), Державного департаменту та колишніх учасників програми, які мають допомогти студентам уникнути неприємностей та отримати якнайкращі враження від програми.

Дізнайтеся якомога більше про місце майбутнього працевлаштування

«Я би радила ретельно обирати роботодавця і спонсора. Шукати тих, хто даватиме житло і справно платитиме, - розповідає журналістка ICTV Галина Каплан, яка в літку 2010-го року працювала в парку розваг Six Flags. – Наш роботодавець сам забезпечував нам проживання і шатли на роботу. Нам, розгубленим студентам, лишалось лише ходити на роботу і отримувати свій унікальний досвід».

Студентка КНУ Карина Мерцалова теж працювала рятувальником в басейні.

Я би радила ретельно обирати роботодавця і спонсора. Шукати тих, хто даватиме житло і справне платитиме.

«Робота дуже нудна, низькооплачувана, 10 годин під сонцем, до того ж година в дорозі в один бік. Компанія зовсім не піклувалася про своїх студентів. Ми спали на підлозі, хоча у контракті обіцяли двоповерхові ліжка, платили подвійну орендну плату, ніхто не отримав свій депозит (у США орендар звичайно у перший місяць платить подвійну платню. Т.з "безпековий депозит" у розмірі платні за один місяць використовується для покривання шкоди, якої житлу може бути завдано за час проживання. Якщо жодних втрат майно орендодавця не понесло, депозит повертається у повному розмірі - прим. ГА), я не отримала свою останню заробітну плату, мені перестали відповідати на дзвінки. Коли я звільнилася в кінці серпня, то мене з речами виставили на вулицю».

Посольство зобов’язано вас захищати. Воно не зобов’язано повідомляти в правоохоронну систему США

У Консульстві України пояснюють, що студенти мають право змінювати місце праці. Треба лише попередити про це спонсора - організацію, яка підтримує роботу цієї програми за контрактом від Державного департаменту США. Також радять заздалегідь дізнатися про умови праці та проживання та не соромитися просити роботодавця полегшувати умови праці, якщо це можливо.

«Кліматичні умови влітку дуже важкі. Попросити про якісь компроміс – парасольку для рятувальника на басейні, наприклад, завжди можна», - говорить Юрій Токар, консул Посольства України в США. Він каже, що щороку їм доводиться займатися 10-20 проблемними ситуаціями, які виникають у студентів, які приїхали за програмою Work and Travel. Переважна більшість з них – конфлікти між студентом та роботодавцем чи спонсором.

У тої же час, каже Токар, курортних умов теж очікувати не слід. Кілька студентів розповіли, що основною проблемою був брак робочих годин, а отже вони знайшли другу роботу, щоб відпрацювати гроші за квиток та трохи підзаробити.

Пам’ятайте, США - країна законів

УСША алкоголь можна споживати лише по досягненню 21-річного віку

«Дрібниця, на яку в Україні ніхто не зверне уваги, тут - серйозна річ, - говорить колишній віце-консул Посольства України Петро Боєправ. - По роботі від працівників судочинства доводилося чути, що з початком літнього сезону велика кількість молоді з країн СНД потрапляє до поліції через абсолютно безглузді дії, як, наприклад, крадіжку брелків для ключів за 3 долари. Багатьох з них потім депортують і забороняють в’їзд на багато років».

Токар говорить, що в нього подібних випадків не було, але виникали проблеми, пов’язані зі вживанням студентами алкоголю. Він нагадує, що в США алкоголь можна споживати лише по досягненню 21-річного віку, та не можна без дозволу заходити на територію чужої власності.

Від працівників судочинства доводилося чути, що з початком літнього сезону велика кількість молоді з країн СНД потрапляє до поліції через абсолютно безглузді дії.

З іншого боку, і права студентів захищені. Ніхто не має права принижувати чи обманювати українця, кажуть консульські працівники.

Консульство України в США – ваш друг

Дуже часто студенти бояться звертатися до Посольства України в США, коли в них виникають проблеми, говорить Боєправ.

«Вони думають, що Посольство допоможе їх депортувати. Це смішно. Посольство зобов’язано вас захищати. Воно не зобов’язано повідомляти в правоохоронну систему США».

Коли іноземця затримує поліція, його запитують, чи хоче, щоб було повідомлено в консульство. Треба обов’язково казати «так», радить Боєправ: якщо є звернення, то включається адміністративний ресурс Посольства.

Коли іноземця затримує поліція, його запитують, чи хоче, щоб було повідомлено в консульство. Треба обов’язково казати "так"

Діючий консул пояснює, що у разі виникнення проблеми, треба спочатку звернутися до спонсора. Якщо це не допоможе, або проблема виникла саме зі спонсором, то треба звертатися в Консульство. «У нас є інструменти впливу на спонсорські організації», - каже Токар.

«І гроші можна передати через Посольство за допомогою батьків, і речі коштовні залишити, і попросити допомогу юристів», - говорить Боєправ.

Він додає: «Посольство захищає честь і гідність громадян України за кордоном, але це не означає, що юрист посольства та консули займаються приватними судовими справами. Лише надають необхідне роз'яснення законодавства і мають слідкувати за належним його дотриманням».

У нас є інструменти впливу на спонсорські організації.

Колишні учасники програми також радять уважно стежити за своїми документами та намагатися їх не губити. Це ще одна проблема, у вирішенні якої має допомогти саме Консульство.

У випадку знущань чи експлуатації з боку роботодавця і за відсутності допомоги з боку спонсора підтримку може надати і Державний департамент. Ось тут є номер телефону, за яким можна дзвонити в будь-який час дня та ночі.

У вас є період для подорожей після того, як закінчилася ваша віза

Програма Work and Travel містить три місяці праці та один місяць подорожей. У тої же час студентам у Консульстві США говорять, каже Токар, що вони мають повернутися до початку навчань, що є взаємовиключним.

З точки зору американської влади, треба, щоб студент виїхав з країни не пізніше, ніж 1 жовтня

У Державному департаменті «Голосу Америки» пояснили, що всі учасники програм обміну мають 30 днів після закінчення програми, який вони можуть використати для подорожей. У тої же час «загальний період часу програми Work and Travel для кожної країни залежить від навчального календаря університетів в цій країни. Отже, якщо літні канікули в цій країні 3 місяці, то ці студенти беруть участь в програмі 3 місяці, якщо 4 - то чотири. Чотири місяці – найдовший період для участі в цій програмі».

Токар пояснив, що з його консультацій з Держдепартаментом він зробив такий висновок: з точки зору американської влади, треба, щоб студент виїхав з країни не пізніше, ніж 1 жовтня. У студентів є право на 30 днів в кінці програми на подорожі, але вони саме несуть повну відповідальність відносно навчального закладу, якщо не починають заняття вчасно.

Андрій Голінатій, який студентом Чернівецького національного університету в 2011-му році працював в Нью-Джерсі, термін для подорожей не використав. Але навіть невелике запізнення спричинило для нього проблеми.

Я поїхала до Нью-Йорку та Майями, вже коли звільнилася. Проблем з викладачами не було. Складати сесію раніше виявилося набагато простіше

«Я повернувся, коли заняття вже почалися. Доводилося здавати деякі теми, які вже встигли опрацювати студенти, які були присутні від початку навчального року», - пригадує він.

Інші сказали, що їм викладачі чітко сказали, що повернутися мають вчасно, що вони і зробили.

Але Андрій, як і більшість студентів опитаних Голосам Америки, сказали, що їм вдалося трохи поїздити та подивитися на США під час трьох літніх місяців.

Карині Мерцаловій, який дуже не пощастило з роботодавцем, втім, пощастило зі ставленням викладачів.

«Шансу подорожувати не було, доки я не звільнилась. Я поїхала до Нью-Йорку та Майями, вже коли звільнилася. Проблем з викладачами не було. Складати сесію раніше виявилося набагато простіше», - каже Карина.

І особиста порада від автора статті. Якщо під час свого перебування в США ви зустріли свого коханого/ кохану, а у вас закінчується віза, не порушуйте візового законодавства та повертайтеся в Україну. По поверненню можна подаватися на візу нареченої/нареченого чи одружитися в Україні, а потім приїхати в якості подружжя. На це піде певний час, але краще перевірити свої стосунки часом та відстанню, ніж імміграційними юристами, правоохоронними органами та депортацією.

Подорожуйте та спілкуйтеся з людьми

Якщо під час свого перебування в США ви зустріли свого коханого/ кохану, а у вас закінчується віза, не порушуйте візового законодавства та повертайтеся в Україну

Студенти радять використовувати цю поїздку по максимуму та не сприймати її, в першу чергу, як спосіб заробити грошей. Якщо вираховувати витрати на квитки, а в деяких випадках і проживання, багатієм ще ніхто до України не повертався.

«Якщо стоїть вибір між покупкою айфону, одягу чи цікавою поїздкою, я б вибрала поїздку і спілкування," – говорить Анастасія Рибицька, яка в 2013-му році працювала в аквапарку в Арлінґтоні. Вона встигла з’їздити до Нью-Йорку та Філадельфії, а також вдосталь погуляти Вашингтоном, у приміській зоні якого працювала.

«Це був мій перший раз в США. Звісно, Америка відкрила якісь незвідані горизонти: бувають люди з іншим кольором шкіри, говорять геть іншою мовою, мають різну сексуальну орієнтацію і всі живуть разом», - ділиться Галина Каплан.

Юрій Смаль, який приїзжав в 2012-му році та працював на двох роботах, встиг об’їхати усю Каліфорнію, з’їздити в Нью-Йорк та на Ніагарські водоспади.

«Вразила величезна відмінність між Сходом і Заходом. Переїзд протягом дня з розпеченого Лас-Вегаса до вогкого і холодного Сан-Франциско. Відмінені через погоду внутрішні рейси, ночівля в аеропорті, багато, дуже багато кави з Starbucks. Катання на орендованому авто живописними та легендарними дорогами Каліфорнії. В цілому чудовий досвід, дуже багато всього за короткий проміжок часу, багато нових знайомств. Повернувшись в Україну (причому одразу ж на заняття), перші кілька днів навіть не зовсім усвідомлював, що відбулося!»

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