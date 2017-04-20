Гонтареву назвали "героїнею реформ" у Вашингтоні

Попри загальне зростання показників ЄБРР (інвестиції на суму в дев’ять мільярдів чотириста мільйонів євро, один мільярд євро прибутків та зростання прибутковості на 25%), інвестиції банку в Україну минулого року впали. Якщо в 2014 та 2015-му роках банк видавав кредити на суму близько мільярда євро, то в 2016-му – до шестисот мільйонів.

"У минулому році перша половина року була втрачена через внутрішню політику, хто має бути прем’єр-міністром і все це. Реформи не робилися. Також у 2014-му та 2015-му через конфлікт та стан, в якому перебувала економіка, ми вклали багато грошей в ті компанії, з якими вже працювали. Ми переживали, що ці компанії через конфлікт втратять інвестиційний потенціал. Це стало певною мірою нашою кризовою відповіддю в Україні", каже президент ЄБРР Сума Чакрабарті.

Я думаю, коли напишуть сучасну історію України Валерію Гонтареву визнають героїнею реформ

Хоча із повільним стартом, українському уряду вдалося досягти певного прогресу, у першу чергу, в банківському секторі.

Про Валерію Гонтареву, яка зараз теж перебуває у Вашингтоні, президент ЄБРР говорить із захопленням:

"Я думаю, коли напишуть сучасну історію України Валерію Гонтареву визнають героїнею реформ. Це був сектор, захоплення якого олігархами не давало Україні розвиватися. Багато цих банків використовувалися як особисті банкомати олігархів. Валерія має не лише гарні аналітичні здібності, а і справжню мужність. Вона та її команда робили речі, які є персонально небезпечними для них. Вона закрила багато цих банків, які і банками по суті не були. Я думаю, що вона вчинила дуже сміливо, коли розпочала націоналізацію Приватбанку".

Президент ЄБРР сподівається, що незабаром буде розв’язана ситуація і навколо «Нафтогазу». ЄБРР надає суттєву фінансову і технічну допомогу у реформі «Нафтогазу» і незадоволені повільним виконанням плану дій. Чакрабарті каже, що «Нафтогаз» є зразком для реформування інших підприємств у державній власності.

"Програма реформ МВФ здійснюється, вона була нещодавно розглянута і схвалена, і Україна отримала підтримку від МВФ. Але цього недостатньо, щоб змінити думку приватних інвесторів. Вони мають побачити, що план дій для Нафтогазу виконується слово в слово", - зазначив Чакрабарті.

І уряд нібито почув.

Президент ЄБРР каже: "Моя команда в Києві мала дуже позитивну відповідь від прем’єр-міністра і президента. Президент Порошенко в Лондоні мав робочу вечерю з моєю командою, щодо якої я отримав гарний звіт".

Має президент ЄБРР і ще одну позитивну новину. Україна почала набагато швидше використовувати кошти, які виділяються міжнародними фінансовими організаціями.

"Минулого року Україна була найгірша серед усіх країн, в яких ми працюємо, за цим показником. Зараз – Україна найкраща. Завдяки діям нашої команди і уряду був розглянутий кожен проект, де була затримка з використанням коштів. Часом це було тому, що не прийняли відповідний закон, регуляції не запроваджені, тощо. І минулого року відбувся величезний ривок у використанні коштів", - пояснює президент ЄБРР.

Я б хотів розширити портфоліо, щоб допомогти місцевій владі

У цьому році банк планує вкласти від половини до одного мільярда євро. Верхній поріг залежить від великих проектів – у першу чергу муніципальних інфраструктурних проектів у Маріуполі та будівництва Харківського метро.

Сума Чакрабарті каже: "Ми б дуже хотіли взяти участь у будівництві Харківського метро. Але ці проекти у державному секторі, вони дуже складні. Не можу з впевненістю сказати, що їх вдасться розпочати до кінця року. Ми значним чином присутні в Україні в агробізнесі, банківському, енергетичному секторі, але я б хотів розширити портфоліо, щоб допомогти місцевій владі".

А от у Вашингтоні Чакрабарті сподівається, що новий уряд, до якого входить чимало колишніх представників приватного бізнесу, зможе гідно оцінити модель банку, який досягає позитивних соціальних та політичних зрушень, заробляючи при цьому гроші. От лише жодних зустрічей на найвищому рівні в Адміністрації Трампа під час цього візиту у президента ЄБРР не заплановано. Немає з ким зустрічатися – посадовці на відповідному рівні в Державному департаменті, Міністерствах фінансів та торгівлі ще не призначені.

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