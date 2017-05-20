Президент Трамп і король Салман підписали угоду про постачання зброї на $110 млрд

В Ер-Ріяді почався саміт США і Саудівської Аравії





У суботу президент США Дональд Трамп почав свою першу офіційну поїздку за кордон з візиту до Саудівської Аравії.



На початку зустрічі король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз вручив президенту США Дональду Трампу найвищу нагороду королівства за цивільні заслуги.





Церемонія нагородження пройшла в Королівському палаці в столиці країни - Ер-Ріяді. Король Cалман нагородив президента США золотим Орденом короля Абдель-Азіза ібн Сауда - державною нагородою Саудівської Аравії за цивільні заслуги.

Потім відбулася церемонія підписання військової угоди на поставку американської військової техніки Саудівській Аравії на суму 110 млрд доларів.



Саудівська Аравія стала першою країною, яку Трамп відвідує в ході своєї першої поїздки за межі США на посаді президента.



Після прибуття в аеропорт президента з дружиною, Меланією, зустрів сам король Салман. Разом з Трампом вони перейшли в Королівський зал в аеропорту, де провели коротку розмову. Через кілька хвилин після цього, офіційний кортеж попрямував з аеропорту в місто.



В аеропорту посилено заходи безпеки. На території знаходилася військова техніка.

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