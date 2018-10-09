На Чернігівщині горять склади боєприпасів

За повідомленням ДСНС, в ніч на 9 жовтня на складах військової частини неподалік Ічні сталася пожежа. Рятувальники евакуювали з навколишніх населених пунктів близько 12 тис. осіб.

В районі надзвичайної події закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

На місці події розгорнуто роботу штабу з ліквідації пожежі.

Міністерство оборони повідомляє про зменшення інтенсивності вибухів станом на 10 годину ранку.

За даними Міністерства охорони здоров'я, постраждалих унаслідок пожежі немає.

Президент скликав силовиків для доповіді по ситуації на Чернігівщині.

За даними ДСНС, на складах знаходиться 88 тис. тон боєприпасів.

СБУ перевіряє декілька версій про причини пожежі, зокрема й диверсію.