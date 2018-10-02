“Вас змушувала вступати (в ЄС) Червона армія?” - запитують британського міністра, який порівняв ЄС із СРСР

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей була змушена висловити незгоду зі своїм міністром закордонних справ, Джеремі Гантом, який викликав хвилю осуду у Європі, коли прирівняв Європейський Союз до Радянського Союзу.

Хіба вас змушувала вступати (в ЄС) Червона армія? Скільки мільйонів винищив Брюссель?.. Просіть вибачення, Джеремі Гант!

Міністр заявив на конференції урядової Консервативної партії у неділю, що ЄС поводиться як СРСР, ускладнюючи Британії вихід з організації.

“Урок історії однозначний: якщо ви перетворите клуб ЄС на в’язницю, то бажання втекти не зменшиться, а зросте, і ми будемо не єдиним в’язнем, який захоче втекти”, - сказав Джеремі Гант, який також є депутатом парламенту від консерваторів.

Тереза Мей на прохання прокоментувати висловлювання колеги сказала у телевізійному інтерв’ю: “За столом у Європейському Союзі я сиджу з країнами, які були частиною Радянського Союзу, а зараз вони демократичні країни, і я можу вам сказати, що ті дві організації не однакові”.

З обуренням і критикою порівняння виступили посли кількох країн ЄС у Лондоні, а також низка чільних європейських та британських політиків і коментаторів.

Посол Латвії Байба Браже написала у Twitter: “Совєти після незаконної окупації 1940 року вбили, депортували, вигнали та ув’язнили сотні тисяч мешканців Латвії і зруйнували життя трьох поколінь, у той час як ЄС приніс добробут, рівність, зростання, повагу”.

“ЄС та СРСР непорівнювані. Радянський режим був брутальним. Я жила під тим режимом. Порівняння образливе”, - також підкреслила через соціальні медіа посол Естонії в Лондоні Тііна Інтелманн.

“Хіба вас змушувала вступати (в ЄС) Червона армія? Скільки мільйонів винищив Брюссель? ҐУЛАҐ за вимогу проведення референдуму про незалежність? Просіть вибачення, Джеремі Гант!” - написав у Twitter колишній польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський .

Британський дипломат Пітер Рікетс, який був міністром закордонних справ Великої Британії 2006-2010 р. назвав заяву Джеремі Ганта “негідною” посаді глави зонішньополітичного відомства.

“ЄС не є в’язницею радянського зразка. Його законний порядок приніс мир і добробут після сотні років війни. Наше рішення покинути (ЄС) завжди було нам на шкоду. Єдине покарання, яке ми маємо, ми влаштували собі самі”, - написав лорд Рікетс.

Джеремі Ганта підтримав колишній лідер Партії незалежності Сполученого Королівства депутат Європарламенту Найджел Фараж, який похвалив міністра за використання слів, які зазвичай використовує сам антиєвропейський політик - один з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС.

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