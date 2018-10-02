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“Вас змушувала вступати (в ЄС) Червона армія?” - запитують британського міністра, який порівняв ЄС із СРСР

Джеремі Гант став міністром закордонних справ у британському уряді, замінивши Бориса Джонсона

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Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей була змушена висловити незгоду зі своїм міністром закордонних справ, Джеремі Гантом, який викликав хвилю осуду у Європі, коли прирівняв Європейський Союз до Радянського Союзу.

Хіба вас змушувала вступати (в ЄС) Червона армія? Скільки мільйонів винищив Брюссель?.. Просіть вибачення, Джеремі Гант!
Радослав Сікорський

Міністр заявив на конференції урядової Консервативної партії у неділю, що ЄС поводиться як СРСР, ускладнюючи Британії вихід з організації.

“Урок історії однозначний: якщо ви перетворите клуб ЄС на в’язницю, то бажання втекти не зменшиться, а зросте, і ми будемо не єдиним в’язнем, який захоче втекти”, - сказав Джеремі Гант, який також є депутатом парламенту від консерваторів.

Тереза Мей на прохання прокоментувати висловлювання колеги сказала у телевізійному інтерв’ю: “За столом у Європейському Союзі я сиджу з країнами, які були частиною Радянського Союзу, а зараз вони демократичні країни, і я можу вам сказати, що ті дві організації не однакові”.

З обуренням і критикою порівняння виступили посли кількох країн ЄС у Лондоні, а також низка чільних європейських та британських політиків і коментаторів.

Посол Латвії Байба Браже написала у Twitter: “Совєти після незаконної окупації 1940 року вбили, депортували, вигнали та ув’язнили сотні тисяч мешканців Латвії і зруйнували життя трьох поколінь, у той час як ЄС приніс добробут, рівність, зростання, повагу”.

“ЄС та СРСР непорівнювані. Радянський режим був брутальним. Я жила під тим режимом. Порівняння образливе”, - також підкреслила через соціальні медіа посол Естонії в Лондоні Тііна Інтелманн.

“Хіба вас змушувала вступати (в ЄС) Червона армія? Скільки мільйонів винищив Брюссель? ҐУЛАҐ за вимогу проведення референдуму про незалежність? Просіть вибачення, Джеремі Гант!” - написав у Twitter колишній польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський .

Британський дипломат Пітер Рікетс, який був міністром закордонних справ Великої Британії 2006-2010 р. назвав заяву Джеремі Ганта “негідною” посаді глави зонішньополітичного відомства.

“ЄС не є в’язницею радянського зразка. Його законний порядок приніс мир і добробут після сотні років війни. Наше рішення покинути (ЄС) завжди було нам на шкоду. Єдине покарання, яке ми маємо, ми влаштували собі самі”, - написав лорд Рікетс.

Джеремі Ганта підтримав колишній лідер Партії незалежності Сполученого Королівства депутат Європарламенту Найджел Фараж, який похвалив міністра за використання слів, які зазвичай використовує сам антиєвропейський політик - один з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС.

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