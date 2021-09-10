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Німеччина розслідує напади російських хакерів

Будівля Бундестагу

Федеральна прокуратура Німеччини розслідує діяльність російського угруповання Ghostwriter перед виборами до Бундестагу, пише "Радіо Свобода" з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.

Розслідування прокуратури стосується "так званої кампанії Ghostwiter", заявили в прокуратурі. Цю кампанію німецька розвідка пов'язала з Роськійським розвідувальним управлінням ГРУ.

Німецька прокуратура вважає, що російські хакери впродовж декількох місяців намагалися отримати доступ до електронної пошти парламентарів на політиків. Атака співпала у часі з підготовкою до виборів до Бундестагу, які відбудуться 26 вересня і на яких, як вказують оглядачі, визначиться, представник якої сили замінить Ангелу Меркель на посаді канцлера.

Цього тижня МЗС Німеччини заявив протест Росії, через те, що декілька німецьких політиків та парламентарів стали ціллю нападів з метою отримати персональну інформацію та доступ до акаунтів.

"Федеральний уряд наполегливо закликає російський уряд негайно зупинити цю недозволену діяльність", - йшлося у відозві.

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Країн-учасниць Кримської платформи закликають терміново провести міждержавні консультації щодо ситуації в окупованому Криму. Відео
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Країн-учасниць Кримської платформи закликають терміново провести міждержавні консультації щодо ситуації в окупованому Криму. Відео

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