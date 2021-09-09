Країн-учасниць Кримської платформи закликають терміново провести міждержавні консультації щодо ситуації в окупованому Криму. Відео

Голова Меджлісу кримськотатарського народу закликав країни-учасниці Кримської платформи терміново провести міждержавні консультації щодо ситуації в окупованому Криму. 8 вересня Росія здійснила черговий раунд масових обшуків та арештів кримських татар. Питання також буде підніматися на полях Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться вже наприкінці цього місяця.