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Країн-учасниць Кримської платформи закликають терміново провести міждержавні консультації щодо ситуації в окупованому Криму. Відео

  • Голос Америки
Країн-учасниць Кримської платформи закликають терміново провести міждержавні консультації щодо ситуації в окупованому Криму. Відео
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Країн-учасниць Кримської платформи закликають терміново провести міждержавні консультації щодо ситуації в окупованому Криму. Відео

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу закликав країни-учасниці Кримської платформи терміново провести міждержавні консультації щодо ситуації в окупованому Криму. 8 вересня Росія здійснила черговий раунд масових обшуків та арештів кримських татар. Питання також буде підніматися на полях Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться вже наприкінці цього місяця.

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