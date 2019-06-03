Сміхойога: Регіт, як вправа для здоров'я

Декілька десятиліть тому один майстер винайшов заняття сміхойогою, де люди дуркують і регочуть на все горло, при цьому глибоко дихаючи та роблячи мінімальні фізичні вправи. Зараз сміхойога набирає популярності в усьому світі.

«Смійся, як божевільний – зменшуй стрес» – це лежить в основі ідеї сміхойоги

«Я притягую стрес, як магніт, – ділиться Нік Мартіна, відвідувач заняття із сміхойоги. – Я приходжу сюди раз на тиждень, поводжуся і сміюся тут, як скажений, і так позбавляюся стресу. Це чудово проведений час».

«Смійся, як божевільний – зменшуй стрес» – це лежить в основі ідеї сміхойоги. Заснована вона була індійським лікарем Маданом Катарією в 1995 році. Відтоді у всьому світі відкрилося понад 5 тисяч закладів, де практикують сміхойогу.

Слеш Коулман відкрив таку секцію. Щоб мати право проводити уроки, йому довелося проходити сертифікацію в університеті сміхойоги в місті Бангалор, Індія.

У мене несподівано стався колапс правої легені...лікарі сказали, що мені корисно сміятися, оскільки це допоможе легеням розширитися та зміцніти

«Я допомагаю людям виконувати вправи зі сміхойоги, – розповідає Коулман. – Ми граємо у різні ігри, під час яких наше тіло рухається в такий спосіб, що кисень заповнює різні частини легень».

Коулман заснував цей клуб після того, як сам на собі виявив переваги сміху:

«У мене несподівано стався колапс правої легені. Я на той час жив у Нью-Йорку. Я провів місяць у лікарні, мені зробили дві операції, і лікарі сказали, що мені корисно сміятися, оскільки це допоможе легеням розширитися та зміцніти».

Люди приходять на його заняття, аби зняти стрес і робити корисні для здоров'я вправи.

«Приємно знову відчути себе дитиною, весело подуріти, – ділиться враженнями Міка Собчик, відвідувач уроку зі сміхойоги. – Люди зазвичай проводять день в офісі похмурі. А тут легко і приємно. Мені подобається».

Сміх, він як універсальна мова, яка об’єднує усіх, незалежно від віросповідання

Слеш Коулман вважає, що сміх також є інструментом, який може об'єднувати людей:

«Сміх, він як універсальна мова, яка об’єднує усіх, незалежно від віросповідання. Я, наприклад, єврей, до нас приходять індуси, християни, мусульмани. Але це не має значення».

Сміхойога – це простий і дієвий спосіб позбутися зайвого стресу. Підвищений рівень стресу завдає шкоди здоров'ю, тому балансувати його потрібно сміхом та спокоєм, і тоді тіло та розум будуть чистими і здоровими, кажуть йога-майстри.

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