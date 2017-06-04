Вечеря Путіна з Флінном: «Я з ним майже не говорив»

Президент Росії Володимир Путін майже не розмовляв з колишнім радником президента США з національної безпеки Майклом Флінном, коли вони сиділи поруч на вечері в Москві в 2015 році. Такі коментарі президента РФ з цього приводу містяться в переданих в неділю витягах з його інтерв'ю телеканалу NBC News, яке повністю вийде в ефір пізніше того дня.

Контакти Флінна з Москвою опинилися під пильною увагою в США на тлі заяв про можливе російське втручання на виборах 2016 року. Фото, на якому генерал сидить поруч з Путіним на вечері, інтерпретується як натяк на їх тісні відносини.

Нагадаємо, раніше Флінн відмовився давати свідчення сенатському Комітету з розвідки про свої зв'язки з Росією, скориставшись 5-ю поправкою до конституції США, яка дає право не свідчити проти самого себе.

В інтерв'ю ведучої телеканалу NBC News Мейґан Келлі, Путін заявив, що та вечеря була звичайним заходом. «Я виступив з промовою. Після того, пішла розмова на інші теми. Потім я піднявся та пішов. Вже після цього мені сказали, що там знаходився американець, який колись працював у спецслужбах», - розповів в інтерв'ю Путін. Російський лідер додав, що навіть не розмовляв з Флінном по-спражньому, і що цим вечерею його контакти з ним і обмежилися.

Вечеря в грудні 2015 року було організовано на честь російської телекомпанії Russia Today (RT). Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту Путіна до Парижа кілька днів тому публічно засудив телекомпанію Russia Today і інформагентство «Супутник», як «агентів впливу і брехливої пропаганди», які поширювали «сфабриковані новини» про нього під час нещодавньої передвиборної кампанії.